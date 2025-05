ANON

HeyAnon is an AI DeFi protocol designed to simplify DeFi interactions and aggregate essential project-related information. By combining conversational AI with real-time data aggregation, HeyAnon enables users to manage DeFi operations, stay informed about project updates, and analyze trends across various platforms and protocols. It integrates natural language processing to process user prompts, executes complex DeFi actions, and delivers near real-time insights from multiple information streams.

ИмеANON

Място в класиранетоNo.430

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)16.48%

Циркулиращо предлагане13,409,564.054133

Максимално предлагане21,000,000

Общо предлагане21,000,000

Скорост на циркулация0.6385%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена24.74602845086711,2025-01-16

Най-ниска цена1.1291481850667386,2025-01-01

Публичен блокчейнSOL

Сектор

Социални медии

