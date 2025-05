AME

AME Chain is the world’s first Quantum blockchain that uses quantum security to secure its cryptography - encryption, hashing and digital signatures. Whereas other blockchains use Pseudo random numbers (PRN) for these operations, AME Chain uses Quantum random numbers (QRN) generated from a laser based quantum source.

ИмеAME

Място в класиранетоNo.2246

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.03%

Циркулиращо предлагане500,000,000

Максимално предлагане1,000,000,000

Общо предлагане1,000,000,000

Скорост на циркулация0.5%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.15384444,2021-02-24

Най-ниска цена0.000667078553816237,2025-03-11

Публичен блокчейнAME

