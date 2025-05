ALTLAYER

AltLayer is an open and decentralized protocol for rollups. AltLayer brings together a novel idea of Restaked Rollups which takes rollups (spun from any rollup stack such as OP Stack, Arbitrum Orbit, Polygon CDK, ZK Stack, etc.) and provides them with enhanced security, decentralization, interoperability and crypto-economic fast finality by leveraging restaking mechanism.

ИмеALTLAYER

Място в класиранетоNo.351

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.51%

Циркулиращо предлагане3,514,349,410.850709

Максимално предлагане10,000,000,000

Общо предлагане10,000,000,000

Скорост на циркулация0.3514%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.688131910249869,2024-03-27

Най-ниска цена0.022477745910425583,2025-04-07

Публичен блокчейнBSC

Сектор

Социални медии

