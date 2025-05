ALPINE

The Alpine F1® Team Fan Token is a BEP-20 utility token designed to revolutionize the fan experience for all BWT Alpine F1® Team supporters. The token empowers BWT Alpine F1® Team fans to participate in team voting polls, hunt digital collectibles, purchase NFTs, and enjoy gamification features that are tied with fan rewards or great experiences.

ИмеALPINE

Място в класиранетоNo.980

Пазарна капитализация$0,00

Напълно разредена пазарна капитализация$0,00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)%19,31

Циркулиращо предлагане15.514.854,22168

Максимално предлагане40.000.000

Общо предлагане40.000.000

Скорост на циркулация0.3878%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена11.475176858405153,2022-03-12

Най-ниска цена0.6395256018121135,2025-04-07

Публичен блокчейнBSC

