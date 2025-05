ALGO

Algorand is a public, permissionless, pure proof of stake blockchain that ensures full participation, protection and speed within a truly decentralized network. Algorand removes technical barriers that have undermined mainstream blockchain adoption: decentralization, scale, and security. Algorand is built by a team with deep roots in academic theory and science, led by Turing award winner Silvio Micali who has dedicated his career to pioneering research in the field of cryptography.

ИмеALGO

Място в класиранетоNo.52

Пазарна капитализация$0,00

Напълно разредена пазарна капитализация$0,00

Пазарен дял0.0005%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0,62%

Циркулиращо предлагане8 605 763 503,627096

Максимално предлагане10 000 000 000

Общо предлагане10 000 000 000

Скорост на циркулация0.8605%

Дата на издаване2019-06-17 00:00:00

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път0,05 USDT

Рекорд за всички времена3.28017860614,2019-06-21

Най-ниска цена0.08761089660746404,2023-09-11

Публичен блокчейнALGO

Сектор

Социални медии

