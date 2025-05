ALCH

Alchemist AI is a no-code development platform (NCDP) that enables users to create software applications with just a simple description. By eliminating the need for coding expertise, our AI enables anyone from beginners to professionals to generate bespoke applications on the fly - ranging from simple utilities to games.

ИмеALCH

Място в класиранетоNo.348

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)4.30%

Циркулиращо предлагане850,000,000

Максимално предлагане1,000,000,000

Общо предлагане1,000,000,000

Скорост на циркулация0.85%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.23887932647501248,2025-01-02

Най-ниска цена0.014205920209852068,2025-02-25

Публичен блокчейнSOL

Сектор

Социални медии

