AIPad is a decentralized launchpad dedicated to democratizing access to cutting-edge AI startups, providing everyday investors with the opportunity to be a part of the next big thing.

ИмеAIPAD

Място в класиранетоNo.1706

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.00%

Циркулиращо предлагане193,253,443.5256508

Максимално предлагане200,000,000

Общо предлагане199,049,334.2921128

Скорост на циркулация0.9662%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена1.3174977731025719,2023-03-01

Най-ниска цена0.010948517375207653,2025-05-27

Публичен блокчейнBSC

Сектор

Социални медии

