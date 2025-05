AIDOGEXLM

AIDOGE is an asset on Stellar Network. 100% of the tokens belong to the community. By holding AIDOGE tokens, holders will be received daily dividends and weekly airdrop. AIDOGE will be burned at about 1% per week, up to 30% of total supply.

ИмеAIDOGEXLM

Място в класиранетоNo.6122

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.00%

Циркулиращо предлагане0

Максимално предлагане93,999,915,861

Общо предлагане89,995,477,152.2817

Скорост на циркулация0%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.000454679378528458,2023-08-09

Най-ниска цена0.000003601092817284,2024-11-09

Публичен блокчейнXLM

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.