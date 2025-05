AIAT

AI Analysis is a holistic suite of services designed to enhance traders' capabilities in both the CRYPTO and FOREX markets. The AIAT system uses advanced technical analysis techniques to analyse charts in the FOREX and Cryptocurrency markets, with the aim of providing market entry and exit signals for traders. AIAT token serves as the key to unlocking the power of the Artificial Intelligence (AI) powered pattern recognition system.

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.40%

Циркулиращо предлагане146,389,462.2952275

Максимално предлагане500,000,000

Общо предлагане500,000,000

Скорост на циркулация0.2927%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.9237842124835582,2024-05-06

Най-ниска цена0.21971395869182037,2024-01-18

Публичен блокчейнETH

