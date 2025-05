AGT

Alaya AI is a next-gen decentralized artificial intelligence platform that empowers users to own, monetize, and control their data. Built with scalability and user privacy in mind, Alaya aims to transform how data fuels AI across Web3.

Място в класиранетоNo.567

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)2.70%

Циркулиращо предлагане1,400,000,000

Максимално предлагане5,000,000,000

Общо предлагане5,000,000,000

Скорост на циркулация0.28%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.037527642405048224,2025-05-27

Най-ниска цена0.011722995293156556,2025-05-16

Публичен блокчейнBSC

