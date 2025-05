AGRI

AgriDex is a revolutionary blockchain-based, software as a service (SaaS) solution for the agricultural industry. It will address the complex and inefficient nature of the agriculture supply chain by providing a fully transparent, integrated marketplace. The marketplace is driven by a stablecoin settlement system that strips out the cost of international trade in a. Secure and accountable environment.

Място в класиранетоNo.1292

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.44%

Циркулиращо предлагане161,078,234

Максимално предлагане1,000,000,000

Общо предлагане999,999,997.367606

Скорост на циркулация0.161%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.17722062456540857,2024-12-13

Най-ниска цена0.03188720215278074,2025-05-09

Публичен блокчейнSOL

