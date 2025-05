AERGO

Aergo minimizes costs, delays, and reliance of working with third-parties in business transactions. It also eliminates manual, error-prone processes and information redundancy. Built for businesses, partners, and developers alike, it uses the best practical and most secure blockchain technologies while leveraging your existing IT investments. Finally, you can make your data work for your business ecosystem.

ИмеAERGO

Място в класиранетоNo.441

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)11.51%

Циркулиращо предлагане479,999,995.7689212

Максимално предлагане500,000,000

Общо предлагане500,000,000

Скорост на циркулация0.9599%

Дата на издаване2018-12-18 00:00:00

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.6970735396414783,2025-04-16

Най-ниска цена0.0161023174991,2020-03-13

Публичен блокчейнETH

