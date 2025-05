ACX

Across is a cross-chain bridging solution that supports fast, secure and cost-efficient transfers. It relies on a decentralized group of relayers to fulfil user deposit requests from EVM to EVM networks. Relayer funds are insured by liquidity providers in a single pool on Ethereum and refunds are processed via the UMA Optimistic Oracle.

ACX

Място в класиранетоNo.374

Пазарна капитализация$0,00

Напълно разредена пазарна капитализация$0,00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)%1,22

Циркулиращо предлагане439.064.913,4129014

Максимално предлагане1.000.000.000

Общо предлагане1.000.000.000

Скорост на циркулация0.439%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена1.7394538371572816,2024-12-06

Най-ниска цена0.03506312954269173,2022-12-04

Публичен блокчейнETH

