ApeBond is a multi-chain bonding protocol focused on creating a sustainable future for decentralized finance (DeFi) projects and communities. It operates under the governance of the ApeBond Decentralized Autonomous Organization (DAO). The platform offers a range of DeFi services and tools, aiming to provide financial innovation in a secure, transparent, and globally accessible manner.

Място в класиранетоNo.2181

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.01%

Циркулиращо предлагане343,763,856.98

Максимално предлагане650,000,000

Общо предлагане455,803,142.7

Скорост на циркулация0.5288%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.08104676105477272,2023-12-12

Най-ниска цена0.000855833319246407,2025-03-31

Публичен блокчейнBSC

