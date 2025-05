2MOON

MOON is the ultimate AI-powered game where you can explore, colonize and create a thriving civilization on the moon! Developed on the binance blockchain, in partnership with NASA and SpaceX astronauts, MOON is an interactive game that takes you on an out-of-this-world adventure, offering a plethora of opportunities to build businesses, form communities, and engage in social and political activities, all set in a captivating lunar landscape.

Име2MOON

Място в класиранетоNo.2724

Пазарна капитализация$0,00

Напълно разредена пазарна капитализация$0,00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)%0,00

Циркулиращо предлагане34.801.860.675

Максимално предлагане100.000.000.000

Общо предлагане100.000.000.000

Скорост на циркулация0.348%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.000148890258246466,2024-04-21

Най-ниска цена0.0000016051025458,2025-05-07

Публичен блокчейнBSC

Сектор

Социални медии

