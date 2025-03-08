1R0R

R0AR is the utility token that powers the entire R0ARverse. It's the key to unlocking opportunities within the R0AR decentralized finance ecosystem. R0AR is an ERC-20 token that serves multiple functions within our DeFi ecosystem. As a governance token, it gives holders a voice in shaping the platform's future and provides access to exclusive features, the R0AR Platform, Portal, staking rewards and yield farming. Whether you're staking, farming or trading on the Platform, making your voice heard in the decentralized autonomous organization, or browsing the NFT marketplace, R0AR is at the center of it all.

Име1R0R

Място в класиранетоNo.5870

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0

Циркулиращо предлагане--

Максимално предлагане10,000,000,000

Общо предлагане1,000,000,000,010

Скорост на циркулация%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.05359728874422925,2025-03-08

Най-ниска цена0.003689277531738991,2025-04-16

Публичен блокчейнETH

ВъведениеR0AR is the utility token that powers the entire R0ARverse. It's the key to unlocking opportunities within the R0AR decentralized finance ecosystem. R0AR is an ERC-20 token that serves multiple functions within our DeFi ecosystem. As a governance token, it gives holders a voice in shaping the platform's future and provides access to exclusive features, the R0AR Platform, Portal, staking rewards and yield farming. Whether you're staking, farming or trading on the Platform, making your voice heard in the decentralized autonomous organization, or browsing the NFT marketplace, R0AR is at the center of it all.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.

MEXC е най-лесният път към криптовалутите. Разгледайте водещата световна борса за криптовалути за купуване, търговия и печелене на криптовалути. Търгувайте с Bitcoin BTC, Ethereum ETH и повече от 3,000 алткойна.MEXC е най-лесният път към криптовалутите. Разгледайте водещата световна борса за криптовалути за купуване, търговия и печелене на криптовалути. Търгувайте с Bitcoin BTC, Ethereum ETH и повече от 3,000 алткойна.
Търсене
Любими
1R0R/USDT
R0AR TOKEN
----
--
24-часов висок
--
24-часов нисък
--
Обем за 24 часа (1R0R)
--
24-часова сума (USDT)
--
Диаграма
Информация
Книга за поръчки
Пазарни сделки
Книга за поръчки
Пазарни сделки
Книга за поръчки
Пазарни сделки
Пазарни сделки
Спот
Отворени поръчки（0）
История на поръчка
История на търговията
Отворени позиции (0)
MEXC е най-лесният път към криптовалутите. Разгледайте водещата световна борса за криптовалути за купуване, търговия и печелене на криптовалути. Търгувайте с Bitcoin BTC, Ethereum ETH и повече от 3,000 алткойна.MEXC е най-лесният път към криптовалутите. Разгледайте водещата световна борса за криптовалути за купуване, търговия и печелене на криптовалути. Търгувайте с Bitcoin BTC, Ethereum ETH и повече от 3,000 алткойна.
1R0R/USDT
--
--
‎--
24-часов висок
--
24-часов нисък
--
Обем за 24 часа (1R0R)
--
24-часова сума (USDT)
--
Диаграма
Книга за поръчки
Пазарни сделки
Информация
Отворени поръчки（0）
История на поръчка
История на търговията
Отворени позиции (0)
Loading...