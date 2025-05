1INCH

The 1INCH is a functional token issued by the 1INCH trading platform. The purpose of the 1INCH is to ensure that the agreement on the aggregator is integrated to maintain a permiscible state, to protect the development ecosystem and to reward governance, and also to staking for network security. 1Inch stresses that 1Inch is not an investment, but a tool to help the platform build a decentralized, permissively licensed network. 1Inch stressed that the 1Inch tokens would not be sold to users, but as a reward for using the 1Inch, and said the system would be a virtuous circle from which users could benefit.

Име1INCH

Място в класиранетоNo.164

Пазарна капитализация$0,00

Напълно разредена пазарна капитализация$0,00

Пазарен дял0.0001%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)1,61%

Циркулиращо предлагане1 387 453 092,5726726

Максимално предлагане0

Общо предлагане1 500 000 000

Скорост на циркулация%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена7.86665504,2021-05-08

Най-ниска цена0.1494993160665512,2025-04-07

Публичен блокчейнETH

