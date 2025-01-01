Споразумение за услугата за DEX+ на MEXC

Въведение А) Настоящото Споразумение за услуги DEX („Споразумение“) е договор между вас („вие“, „вашият“ или „потребител“) и MEXC („ние“, „нашият“, „нас“ или „MEXC“). В него са изложени правилата и условията, които уреждат използването от Ваша страна на продукта DEX на MEXC (наричан по-долу "DEX") и свързаните с него услуги за търговия чрез mexc.com или някой от нашите асоциирани уеб сайтове, интерфейси за приложно програмиране или мобилни приложения (наричани събирателно "Платформата"). Б) Правилата и условията в това Споразумение допълват Споразумението с потребителя, Политиката за поверителност, Оповестяването на риска или всяко друго споразумение или публикация, отнасящи се до продуктите DEX на MEXC или свързаните с тях услуги за търговия, които биха могли да бъдат публикувани от MEXC от време на време (наричани събирателно "Правни документи"). Ако условията в настоящото Споразумение се различават от тези в Правните документи, условията в настоящото Споразумение имат предимство. Преди да използвате нашите продукти DEX и свързаните с тях услуги, трябва внимателно да прочетете това Споразумение и Правните документи. В) С използването на продуктите на DEX на MEXC и свързаните с тях услуги за търговия („Услугата“ или „Услугите“) се счита, че сте прочели, съгласни и напълно разбрали правилата и условията на това Споразумение и условията, посочени в Правните документи ( включително всички ревизии, които могат да бъдат публикувани от нас от време на време). Ако не сте съгласни с някое от условията, изложени в настоящото Споразумение или в Правните документи, ви съветваме незабавно да преустановите използването на Услугите. С продължаването на използването на Услугите се счита, че сте приели безусловно правилата и условията, изложени в това Споразумение и в Правните документи в тяхната цялост. Г) Имайте предвид, че някои потребители, които пребивават в определени юрисдикции, може да нямат достъп до Услугата, като това може да включва Северна Корея, Куба, Судан, Сирия, Иран, континентален Китай, Сингапур, Съединените щати, Обединеното кралство, Хонконг, контролираните от Русия области на Украйна (понастоящем включващи Крим, Донецка и Луганска област), Севастопол и Канада (наричани събирателно "Забранени държави"). Горепосоченият списък не е окончателен по своята същност и може да подлежи на едностранни промени от страна на MEXC без предизвестие.

DEX+ продукти и услуги на MEXC А) Услугите се състоят от агрегатори, които ви позволяват да разменяте определени цифрови активи чрез различни блокчейн мрежи („Блокчейн на трети лица“). При изпълнението на Услугите MEXC служи като платформа за показване на информация и като агент, който подава поръчка за продажба или покупка („Поръчка“) след надлежно указание от ваша страна. Въпреки това MEXC не гарантира изпълнението на споменатите поръчки, нито пък гарантира, че такива поръчки ще бъдат поставени навреме. Б) Цифровите портфейли може да имат различни децентрализирани характеристики на блокчейн технологията. Тези децентрализирани услуги са различни от банковите финансови институции. Вие разбирате и приемате, че MEXC не носи отговорност за съхранението на вашия частен ключ и начална фраза. Вашият частен ключ и мнемонична фраза са поверени на надлежно упълномощен доставчик на услуги, явяващ се трето лице. Освен това се съгласявате и разбирате, че единствено вие носите отговорност за поддържането на поверителността и сигурността на вашия акаунт и парола в MEXC и носите отговорност за всички дейности, извършвани във вашия акаунт на MEXC (включително, но не само, разкриване на информация, предоставяне на информация, онлайн щракване за съгласие или подаване на различни споразумения с правила, онлайн подновяване на споразумения или закупуване на услуга и т.н.). Вие поемате пълната отговорност за всички действия и декларации, които са направени чрез вашите акаунти и пароли. В) Можете да свържете своя личен цифров портфейл, за да използвате услугите на MEXC DEX+. В подобни случаи частният ключ и мнемоничната фраза се създават и съхраняват единствено на ваша отговорност. Нито MEXC, нито каквито и да било оторизирани доставчици на услуги, явяващи се трети лица, имат достъп до вашия портфейл. Вие носите цялата отговорност за всички трансакции, които са свързани с вашия портфейл - независимо от вашето одобрение или оторизация. Вие поемате цялата отговорност за каквито и да било произтичащи от това последствия. Г) Цифровите активи, които се появяват във водещите списъци на нашите Услуги, се определят от различни фактори, включително, но не само, от класирането им в признати в отрасъла платформи за анализ на данни за цифрови активи, като coingecko.com, представянето на цифровия актив в Услугите и нашите политики по отношение на водещите обявявания. Вие разбирате и приемате, че ние не подкрепяме и не популяризираме никакви цифрови активи чрез която и да било от представените вписани обяви. Имаме правото да добавяме, променяме, актуализираме или премахваме каквито и да било цифрови активи от което и да било от представените обявявания или Услугите по собствено усмотрение. Д) Приемате да използвате Услугите единствено за законни цели и да не използвате Услугите като средство за неспазване на Приложимите закони. Също така приемате да спазвате настоящото Споразумение, Условията на услугата, всички правила, условия и всякакви други уведомления или съответни споразумения, публикувани и актуализирани от MEXC от време на време, включително обявления, процедурни инструкции, оповестявания на риска и други условия и правила. Е) Съгласявате се и приемате, че Услугата е ранна версия на продукта и все още не е обект на пълен одит. Ние не носим отговорност за каквито и да било загуби, които може да претърпите, нито сме задължени да предоставяме компенсация или обезщетения за загубени цифрови активи във връзка с използването на такива прототипни продукти или услуги.

Такси и разходи А) По време на достъпа и при използването на Услугите може да се наложи да заплатите различни такси за газ. Таксите за газ, които са генерирани в Блокчейн на трето лице в рамките на Услугите, се поемат от вас. Б) Такси за протокол на трето лице. Възможно е да има и други протоколни такси на трети лица, които възникват по време на вашия достъп и използване на Услугите, включително, но не само, при прехвърляне на Цифрови активи. Вие носите пълната отговорност за всички тези протоколни такси на трети лица, които могат да възникнат. В) Такси за услуги. Обърнете внимание, че в момента MEXC не начислява никакви такси („Такси за услуги“), но си запазваме правото да ви начисляваме такси за услуги в бъдеще. Възможно е да ви начисляваме определени Такси за услуги за предоставяне на Услугите до вас. Таксите за услуги могат да бъдат процент от сумата на трансакцията, извършена чрез Услугите. Ние ще приспаднем приложимите Такси за услуги от сумата на трансакцията ви като плащане за използването на Услугите от ваша страна. Списъкът с Таксите за услуги се публикува на периодичен принцип на нашата платформа и ние си запазваме правото да актуализираме този списък за таксите, при наличие, по собствено усмотрение.

Отказ от отговорност за риска А) Услугите позволяват търговия с изключително сложни и волатилни финансови инструменти и търговията с тях може да ви изложи на множество рискове, включително, но не само, рискове, които са свързани с киберсигурността, а също и риск от загуби, поради което ние ви препоръчваме да се запознаете със съответните рискове. Използвайки Услугите, за вас се счита, че сте се запознали със съответните рискове. Б) Вие разбирате и приемате, че когато използвате или получавате достъп до своите Цифрови активи, времето, което действително е необходимо, за да получите Цифровите активи в своя цифров портфейл, може да варира, а получените и показани във вашия цифров портфейл Цифрови активи са окончателни. MEXC не носи никаква отговорност за каквито и да било загуби в резултат на гореспоменатото. В) Вие приемате, че ще понесете всички загуби, които произтичат от ваша собствена вина или грешка, включително, но не само: несъобразяване с операцията с инструкциите за трансакции, непровеждане на навременни трансакции чрез нашите Услуги, забравяне или изтичане на настройките за сигурност на акаунта, разбити пароли, проникване в компютъра ви или хакване от други лица и/или въвеждане на грешен адрес за прехвърляне или получаване на Цифрови активи. Г) Като използвате услугата чрез свързване на портфейл, който не е контролиран от борсата MEXC или от оторизирани от нея доставчици на услуги, явяващи се трети лица, вие потвърждавате и приемате, че ще понесете всички последствия и отговорности, които произтичат от каквито и да било трансакции, произхождащи от или свързани с тях. Нито борсата MEXC, нито нейните оторизирани доставчици на услуги, явяващи се трети лица, носят отговорност за загуби, щети или неоторизирани трансакции, произтичащи от това. Д) Вие разбирате и приемате, че когато използвате Услугите, може да осъществявате достъп до и да използвате Блокчейн на трети лица. MEXC не носи отговорност за всички загуби, причинени от вашето използване или достъп до Блокчейни на трети лица. MEXC не носи отговорност за каквито и да било загуби, възникнали в резултат на уязвимост на договора; хакерски инциденти; спиране, прекъсване или прекратяване на дейността; несъстоятелност; необичайно спиране или прекратяване на операциите на Блокчейна на трети лица или други потенциални рискове. Освен това се съгласявате да поемете всички загуби, които може да претърпите в резултат на гореспоменатите рискове. Ако претърпите загуби в резултат на гореспоменатите рискове, вие разбирате и приемате, че каквито и да било Цифрови активи, които може да се съхраняват във вашия цифров портфейл, може да бъдат загубени за постоянно. Е) Услугата може също така да съдържа връзки или функционалност за достъп до или използване на уеб сайтове на трети лица („Уеб сайтове на трети лица“) и приложения („Приложения на трети лица“) или по друг начин да показва, включва или предоставя съдържание, данни, информация, услуги, приложения или материали от трети лица („Материали на трети лица“). Всички връзки към Уеб сайтове на трети лица в Услугите не означават, че MEXC одобрява продуктите, услугите, информацията и отказите от отговорност, предоставени в тях, и MEXC не гарантира точността на съдържащата се в тях информация. Когато щракнете върху дадена връзка към или получите достъп и използвате даден Уеб сайт на трети лица или Приложение на трети лица, въпреки че може да не ви предупредим, че сте напуснали нашите Услуги, вие сте обект на условията (включително политиките за поверителност/известията) на друг уеб сайт или местоназначение. Такива Уеб сайтове на трети лица, Приложения на трети лица и Материали на трети лица не са под контрола на MEXC и може да са „отворени“ приложения, за които не е възможно да се търси обезщетение. MEXC не носи отговорност за Уеб сайтовете на трети лица, Приложенията на трети лица и Материалите на трети лица. MEXC предоставя връзки към тези Уеб сайтове на трети лица и Приложения на трети лица само за удобство и не преглежда, не одобрява, не следи, не одобрява, не гарантира и не прави никакви декларации по отношение на Уеб сайтовете на трети лица или Приложенията на трети лица, техните продукти или услуги или асоциираните с тях Материали на трети лица. Използвате всички връзки в Уеб сайтове на трети лица, Приложения на трети лица и Материали на трети лица на свой собствен риск. MEXC не носи отговорност за каквито и да било загуби, причинени от използването от ваша страна на такива продукти и услуги на трети страни в Уеб сайтове на трети лица и Приложения на трети лица. MEXC и всеки Уебсайт на трети лица и Приложение на трети лица са независими юридически лица и настоящото Споразумение не представлява никаква форма на представителство, партньорство или сътрудничество между страните. MEXC и всеки Уеб сайт на трето лице и Приложение на трето лице носят отговорност за съответните си претенции, дългове и спорове, произтичащи от изпълнението на съответните им договори и споразумения. Ж) Неизправности в Блокчейн на трети лица. Вие разбирате и се съгласявате, че ако MEXC или някой(и) Блокчейн(и) на трети лица не може да функционира правилно или Услугите са прекъснати поради следните условия и вие не можете да използвате Услугите или не можете да подавате команди или да извършвате свързани операции или трансакции, включително, но не само, повреда, забавяне, прекъсване, липса на реакция на системата, забавена реакция на системата или всякакви други необичайни и/или неочаквани обстоятелства, MEXC не носи отговорност за каквито и да било загуби. Тези обстоятелства включват, но са с ограничение до: Блокчейн на трети лица спира, прекъсва и/или прекратява бизнеса си, закрива и/или по необичаен начин спира или прекратява Услугите;

Прекъсване на Услугата поради поддръжка, обявена от MEXC или от Блокчейн на трети лица;

Системата не успява да предава данни;

Форсмажорни събития, които видят до спиране на Блокчейна на третото лице;

Прекъсване или забавяне на услугата на Блокчейна на трето лице, произтичащи от хакерски атаки, компютърни вируси, технически корекции или сривове, надграждане на уеб сайтове, проблеми с банкиране, временно затваряне, произтичащо от законови или правителствени разпоредби и т.н.;

Прекъсване или забавяне на услугата на Блокчейна на трето лице, причинени от повреда, дефект или невъзможност за нормално функциониране на неговата компютърна система;

Загуби, които произтичат от технически проблеми, които не могат да бъдат предвидени или разрешени от съществуващите технологии в отрасъла;

Загуби, които вие или други трети лица претърпите и които произтичат от вина или забавяне на третото лице;

Загуби, които вие или други трети лица претърпявате и които произтичат от промени в законите, разпоредбите и/или правителствените наредби;

Загуби, които вие или други трети лица претърпявате и които произтичат от форсмажорни събития, причинени от непредвидими, неизбежни и/или неразрешими обективни обстоятелства. Вие разбирате и приемате, че гореспоменатите причини могат да доведат до необичайни трансакции, до колебания на цените, до колебания на пазара, до прекъсвания на пазара, както и до други възможни необичайни обстоятелства. Вие също така оценявате, че декларацията за оповестяване на рисковете, представена тук, не е и не може да бъде крайно подробна или изчерпателна. MEXC може да откаже да изпълни вашите команди в зависимост от действителните обстоятелства. Освен това разбирате и приемате, че MEXC не носи отговорност за каквито и да било загуби, произтичащи от или свързани с някое от гореспоменатите обстоятелства. Специално напомняне: С използването на нашите Услуги се счита, че сте се съгласили сами да управлявате потенциалните рискове, да оценявате стойността и рисковете на инвестициите в Цифрови активи и да понасяте възможните финансови рискове от загуба на всичките си инвестиции. Смята се, че сте се съгласили да вземете предвид собствените си финансови условия и капацитета си за понасяне на риск, преди да извършите каквато и да е марж търговия, и ясно осъзнавате рисковете от инвестирането в цифрови активи. Вие разбирате, че може да реализирате печалби или загуби, когато участвате в марж търговия с Цифрови активи. Напомнянето за рисковете в настоящото Споразумение не изброява всички рискове, свързани с марж търговията с Цифрови активи. С настоящия документ ви съветваме да имате ясно разбиране за това и също така ви напомняме, че подобна инвестиция може да бъде предмет на високи рискове, поради което се препоръчва разумно инвестиране.

Без финансови съвети А) Вие потвърждавате, че сте запознати, че използването от ваша страна на нашите Услуги на нашата Платформа е изцяло ваше доброволно действие на база на вашето собствено икономическо състояние и познанията ви за съответните рискове, като и двете не са свързани с нас или с трето лице по какъвто и да било начин. Б) Всички сделки с вас, предприети от нас, ще бъдат на база "само за изпълнение", "без консултация" и "както е". Трябва да разчитате на своята независима преценка за инвестициите си и нямате право да искате от нас да ви предоставим какъвто и да било инвестиционен съвет, свързан с каквито и да било трансакции. MEXC не ви предоставя и не се задължава да ви предоставя каквито и да било инвестиционни съвети.

Ограничена отговорност А) MEXC не гарантира функционирането на Услугата и вие носите отговорност за провеждането на своя собствена проверка при използването на нашите Услуги. Вие потвърждавате и се съгласявате, че загубите или отговорността, причинени от каквито и да било рискове, свързани с използването на Услугите, ще бъдат понесени единствено от вас и MEXC няма да носи никаква отговорност за това. Вие потвърждавате, че сте запознати, че може да претърпите загуби, когато участвате в DEX търговията, и се съгласявате да поемете всякакви подобни загуби. Б) Вие потвърждавате и приемате, че носите отговорност за всички задължения, загуби или разходи от всякакъв вид или естество, които могат да възникнат от нас в резултат на неизпълнение от ваша страна на някое от вашите задължения, както и във връзка с действията на MEXC в съответствие с вашите поръчки или по начин, разрешен от това Споразумение, Споразумението с потребителя и всякакви други правила или споразумения, свързани с използването на нашите Услуги, които може да публикуваме от време на време. В) Вие се съгласявате и потвърждавате, че сте запознати, че ние няма да носим отговорност към вас по отношение на загуби, разходи или разноски, които понасяте в резултат на неспособността от ваша страна да извършите дадена трансакция или каквато и да е причина извън нашия разумен контрол и чийто ефект е извън нашия разумен контрол, за да се избегне. Г) Вие разбирате и приемате, че общата отговорност на MEXC няма да надвишава Таксите за услуги, които дружеството MEXC е получило от вас.