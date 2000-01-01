Програма за партньорство за ликвидност на MEXC
Станете част от глобалната мрежа от високопроизводителни P2P търговци, които са в основата на MEXC
Ексклузивна програма за проактивни P2P търговци
Публикувайте конкурентни обяви, поддържайте ликвидността на пазарите и дайте възможност на екосистемата MEXC да отключи гарантирани месечни награди.
Развивайте своя P2P бизнес с нас
Получавайте месечни награди до 1000 USDT за предоставяне на ликвидност в MEXC P2P
Предимства
Гарантирани месечни награди
Бъдете активни, публикувайте обяви и осигурете ликвидност на конкурентни цени. Получавайте фиксирани изплащания в USDT всеки месец въз основа на резултатите си.
Повишена видимост
Получете приоритетно място на P2P пазара, за да увеличите потока от поръчки и да разширите търговското си присъствие.
Специализирана поддръжка на акаунти
Свържете се директно с регионален представител на MEXC за помощ при регистрация, разрешаване на спорове и персонализирано обслужване.
Как да печелим доходи
Бъдете активни, поддържайте конкурентни реклами и постоянни резултати, за да отключите по-високи печалби.
Увеличаване на активността
Бъдете постоянно онлайн, за да увеличите обхвата на рекламата и ангажираността.
Повишаване на конкурентоспособността на рекламата
Предложете по-добри цени, за да привлечете повече купувачи и да стимулирате сделките.
Увеличаване на степента на завършване
Поддържайте бързо време за реакция и добро обслужване, за да спечелите доверието на потребителите.
Колкото повече допринасяте, толкова повече печелите.
Можете да печелите до 1000 USDT на месец, като крайната сума на наградата варира според пазара и може да подлежи на преглед.
Кой може да кандидатства?
Активен P2P търговец искате да печелите стабилни месечни награди чрез редовно публикуване на реклами
Търговец от друга борса търсене на по-добра видимост и стимули
Индивидуален търговец готов сте да преминете от приемател към създател и да започнете да печелите от рекламна дейност
Партньор за пазарен растеж подпомагане на потребителите при регистрацията и привличане на органичен обем в нашата P2P екосистема
Готови ли сте да започнете да печелите с MEXC?
Как работи?
1
Прилагане
Попълнете формуляра за кандидатстване и приложете доказателство за дейността на търговеца от друга платформа, включително скорошен обем на търговията. Това ни помага да оценим вашия опит и надеждност.
2
Преглед на заявленията
Нашият екип преглежда подадените заявки всяка седмица. Поради ограниченията на програмата на всеки пазар се приемат само определен брой търговци, за да се запази устойчивостта на наградите.
3
Приемане и регистрация
Заявленията се разглеждат всяка седмица. За да се запази целостта на програмата, в нея могат да участват само определен брой търговци от всеки регион.
4
Започнете да печелите
Започнете да публикувате редовно обяви за продажба на конкурентни цени, за да продължите да отговаряте на условията и да получавате месечните си награди за ликвидност.
Разгледайте партньорската програма за ликвидност на MEXC
Ако искате да научите повече информация, се свържете директно със специалния представител на MEXC.
