Получаване на позиция за фючърси с еквивалентна стойност при успешен депозит
Вземете бонус за фючърси и отворете позиция
След като плащането завърши, вземете бонуса си за фючърси и отворете позиция. Можете да изберете двойката за търговия, както и посоката.
Правила на събитието
Правила за разпределение на наградите
• На условията отговарят само фиатни депозити, направени чрез кредитна/дебитна карта, банково прехвърляне или фиатен депозит. Не се поддържат плащания от трети страни и вътрешни прехвърляния.
• Наградите ще бъдат преобразувани в USDT на базата на еквивалентната стойност в USDT в момента на завършване на поръчката (а не в момента на поставяне на поръчката).
• За да участвате в събитието, минималната сума по поръчката трябва да бъде повече от 100 USDT.
• За да вземете наградата, трябва да бъде покрита минималната сума на поръчката за фючърси. Ако това изискване не се изпълни, не може да се осъществи вземане.
• След като бъдат взети, потребителите получават бонус, равен на 2% от депозита (максимум 500 USDT), който автоматично ще отвори позиция в режим на изолиран марж на пазарна цена в някоя от шестте фючърсни двойки USDT-M.
• Потребители с отворени позиции или отложени поръчки в една и съща двойка не могат да осъществяват вземане. Проверете своя фючърсен портфейл, преди осъществите вземане.
Правила за използване на еърдроп за позиции за фючърси
1.Заявете еърдроп за позиция за фючърси на страницата на събитието, след което отидете на страницата за търговия с фючърси, за да я видите веднага.
2.Потребителите могат да добавят марж към позицията, за да увеличат потенциалните печалби, да зададат TP/SL поръчки за нея или да затворят позицията. След затварянето, ако еърдропа за позицията ви генерира печалба, реализираният PNL ще бъде кредитиран в акаунта за фючърси на потребителя, докато оставащият марж от еърдропа ще бъде автоматично отнет. Ако еърдропа за позицията води до загуба (без добавяне на марж), максималната загуба се ограничава до самата позиция на еърдроп. За повече информация, моля, вижте официалните насоки./bg-BG/learn/article/usage-instructions-for-futures-bonus-position-airdrop-and-vouchers/2
Правила за проверка
1. Потребителите трябва да направят депозит чрез собствения си метод на плащане. За депозити с прехвърляне по банка се уверете, че референтният код е въведен правилно.
2. MEXC използва строги процедури за проверка на всички потребители. Всякакъв вид използване на техническа манипулация - включително, но не само, електронни скриптове, ботове, повтарящи се операции или автоматични регистрации на акаунти - ще доведе в резултат на подобно използване до незабавна дисквалификация. Тази политика се прилага строго, дори ако такива методи се използват единствено в определени етапи от регистрацията или от самото участие. Освен това тези потребителите, за които бъде установено, че участват в подвеждащи SEO практики, особено тези, които са насочени към ключови думи като "MEXC купуване", "MEXC вход", "MEXC официална" или "MEXC извънборсова", също ще бъдат дисквалифицирани от събитието.
3. MEXC си запазва правото да тълкува окончателните условия на това събитие и да предприема съответните действия срещу злонамерени дейности или срещу всякакъв вид злоупотреба с платформата.
4. Всички участващи потребители трябва стриктно да спазват Условията за услугата на MEXC. MEXC си запазва правото да дисквалифицира тези потребители, които по време на събитието участват в измамни или неправомерни дейности, включително регистриране на множество акаунти или участие във всякакъв вид дейности, които са свързани с незаконни или измамни цели.
5. MEXC си запазва правото на окончателно тълкуване по отношение на тези условия. Обърнете внимание, че тези условия могат да бъдат преразгледани или събитието може да бъде анулирано без предизвестие. Потребителите се насърчават да се информират редовно за най-новите условия на събитията.
6. Тези условия се считат за неразделна част от Политиката за поверителност и Споразумението с потребителя на MEXC. В случай на противоречие тези условия ще бъдат с предимство.