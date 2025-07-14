True Base Army (TBA)
Başa Çatdı
İlkin Siyahıyaalma
Yatırım mərhələsi başa çatdı.
00
Gün
:
00
Saat
:
00
Dəqiqə
:
00
Saniyə
Ümumi Mükafat Fondu
26.315.790TBA
Ümumi Yatırılan
-- MX
Ümumi Etibarlı Yatırım Miqdarı
-- MX
  • MX Yatırımı Başlayır

    2025-07-14 13:00

  • MX Yatırımı başa çatır

    2025-07-15 12:50
  • Airdrop Tokenləri
    2025-07-15 13:00 - 2025-07-15 14:00
  • Siyahıyaalma Vaxtı
    2025-07-15 15:00
1. MX Yatırım Kriteriyaları
Snapshot Təfərrüatları

2025-10-09 08:51 tarixinə qədər
Hazırda Aktivləşdirilmiş Ümumi Miqdarım
0 MX
Təxmini Yatırım Əmsalım--
2. MX Yatırım Təfərrüatları
  • Faktiki Mükafatlarım
    -- TBA
  • Təxmini Mükafatlarım
    -- TBA
  • Yatırım Miqdarım
    -- MX
  • Etibarlı Yatırım Miqdarım
    -- MX

Müsabiqə Başa Çatdı

Hesablaşma tamamlanıb. Bu müsabiqədə uğurla iştirak etmisinizsə, mükafat tarixçəsi səhifənizə keçin və mükafatlarınızın təfərrüatlarını yoxlayın, həmçinin spot hesabınıza daxil olaraq airdrop tokenlərinizi alıb-almadığınızı yoxlayın!

Layihə hal-hazırda layihə tərəfi ilə bağlı problemlər səbəbindən müsabiqə şərtlərində planlaşdırıldığı kimi siyahıya alına bilmir. Layihənin gedişatı barədə ən son yeniliklər üçün MEXC elanlarını izləyin.

MX Mərhələ Mexanizmi

Müsabiqə SəviyyəsiSəviyyə Təkmilləşdirmə ŞərtləriYatırım Əmsalı
V15Saxlanılan MX100.0001
V21 etibarlı dəvətli dəvət edin.1,5
V32 etibarlı dəvətli dəvət edin.1,55
V43 etibarlı dəvətli dəvət edin.1,6
V54 etibarlı dəvətli dəvət edin.1,65
V65 etibarlı dəvətli dəvət edin.1,7
V76 etibarlı dəvətli dəvət edin.1,75

Qayda Açıqlaması

Müsabiqədə nə qədər çox MX tokenini təyin etsəniz və nə qədər çox etibarlı dəvətli dəvət etsəniz, yatırma əmsalınız bir o qədər yüksək olacaq və mükafat payınız bir o qədər böyük olacaq.

Məsələn: Fərz edək ki, Tədbirdə A və B iştirakçıları var.

A heç bir etibarlı dəvətli dəvət etmədən 2.999 MX yatırır, beləliklə yatırma əmsalı 1 olar.

B 3.000 MX yatırır və 2 etibarlı dəvətli dəvət edir, beləliklə yatırma əmsalıi 1,55 olar.

A-nın mükafat hesablaması:

2.999 * 1 / (2.999 * 1 + 3.000 * 1,55)

B-nin mükafat hesablaması:

3.000 * 1,55 / (2.999 * 1 + 3.000 * 1,55)

True Base Army (TBA)
Layihə Məlumatı
True Base Army is the project battalion of the Base ecosystem — a loyal, decentralized force of degens, and apes who have sworn allegiance to the Base chain.
Layihə Təfərrüatları

Tokenlərin Ümumi Məbləği

1.000.000.000 TBA

Token Növü

BASE

Ümumi Airdroplar

26.315.790 TBA

Müqavilə Ünvanı

https://basescan.org/token/0x4DD3313764Ee09853aE1Ff91556FDdAF6AfD4c2E

Səslərin sayı

5 MX - 100.000 MX

Müsabiqə Qaydaları
1. İstifadəçilər müsabiqədə iştirak üçün kriteriyaları qarşıladıqdan sonra pulsuz airdrop qazanmaq üçün MX yatırımı edə bilərlər.
2. İstifadəçilər Kickstarter müsabiqəsində iştirak etməzdən əvvəl ən azı bir Fyuçers ticarəti (ticarət cütü və məbləğ üzrə heç bir məhdudiyyət yoxdur) tamamlamalıdırlar.
3. Sistem etibarlı dəvətli istifadəçilərin sayının snapshot-unu çəkəcək (30 gün ərzində etibarlıdır) və səviyyəni növbəti gün yeniləyəcək. İstifadəçilər öz hesab səviyyə əmsallarını müsabiqə səhifəsində yoxlaya bilərlər.
Yatırım Mexanizmi
İstifadəçilər maksimum yatırım edilə bilən məbləğlərinə əsaslanaraq yatırım edə bilərlər. Uğurlu yatırımlar yalnız mükafat hesablamasında istifadə ediləcək və heç bir MX dondurulmayacaq.
Airdrop Mükafatları
Airdrop Mükafatı = İstifadəçinin cari etibarlı yatırılan miqdarı / Bütün istifadəçilərin etibarlı yatırılan miqdarı * Ümumi mükafat fondu. Mükafatlar müsabiqə bitdikdən sonra istifadəçinin spot hesabına airdrop olaraq göndəriləcək.
Risk Xatırlatması
1. Bəzi layihələrdə texnologiya, əməliyyatlar və digər sahələrdə qüsurlar ola bilər. Layihəni tam anlayaraq diqqətlə iştirak edin.
2. Səs verdiyiniz layihənin qiyməti bazar şərtləri və ya digər oxşar səbəblərdən əhəmiyyətli dəyişikliklər göstərə bilər.
3. Layihənin əsas texnologiyası və ya MEXC platforması ilə əlaqəli səbəblərdən layihədə iştirakınızın hamsını və ya bir qismini çıxarmaq mümkün olmaya bilər.
4. Əgər bir istifadəçi bir neçə hesab vasitəsilə ümumilikdə 100.000 MX-dən çox investisiya edərsə, həmin hesablar platformanın riskə nəzarət mexanizmini tətikləyə bilər. Zəhmət olmasa, diqqətli olun.