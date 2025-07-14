Snapshot Təfərrüatları
- Faktiki MükafatlarımFaktiki Mükafatlarım-- TBA
- Təxmini MükafatlarımTəxmini Mükafatlarım-- TBA
- Yatırım MiqdarımYatırım Miqdarım-- MX
- Etibarlı Yatırım MiqdarımEtibarlı Yatırım Miqdarım-- MX
Müsabiqə Başa Çatdı
Hesablaşma tamamlanıb. Bu müsabiqədə uğurla iştirak etmisinizsə, mükafat tarixçəsi səhifənizə keçin və mükafatlarınızın təfərrüatlarını yoxlayın, həmçinin spot hesabınıza daxil olaraq airdrop tokenlərinizi alıb-almadığınızı yoxlayın!
MX Mərhələ Mexanizmi
|Müsabiqə Səviyyəsi
|Səviyyə Təkmilləşdirmə Şərtləri
|Yatırım Əmsalı
|V1
|5 ≤ Saxlanılan MX ≤ 100.000
|1
|V2
|1 etibarlı dəvətli dəvət edin.
|1,5
|V3
|2 etibarlı dəvətli dəvət edin.
|1,55
|V4
|3 etibarlı dəvətli dəvət edin.
|1,6
|V5
|4 etibarlı dəvətli dəvət edin.
|1,65
|V6
|5 etibarlı dəvətli dəvət edin.
|1,7
|V7
|6 etibarlı dəvətli dəvət edin.
|1,75
Qayda Açıqlaması
Müsabiqədə nə qədər çox MX tokenini təyin etsəniz və nə qədər çox etibarlı dəvətli dəvət etsəniz, yatırma əmsalınız bir o qədər yüksək olacaq və mükafat payınız bir o qədər böyük olacaq.
Məsələn: Fərz edək ki, Tədbirdə A və B iştirakçıları var.
A heç bir etibarlı dəvətli dəvət etmədən 2.999 MX yatırır, beləliklə yatırma əmsalı 1 olar.
B 3.000 MX yatırır və 2 etibarlı dəvətli dəvət edir, beləliklə yatırma əmsalıi 1,55 olar.
A-nın mükafat hesablaması:
2.999 * 1 / (2.999 * 1 + 3.000 * 1,55)
B-nin mükafat hesablaması:
3.000 * 1,55 / (2.999 * 1 + 3.000 * 1,55)
Tokenlərin Ümumi Məbləği
1.000.000.000 TBA
Token Növü
BASE
Ümumi Airdroplar
26.315.790 TBA
Səslərin sayı
5 MX - 100.000 MX
2. Səs verdiyiniz layihənin qiyməti bazar şərtləri və ya digər oxşar səbəblərdən əhəmiyyətli dəyişikliklər göstərə bilər.
3. Layihənin əsas texnologiyası və ya MEXC platforması ilə əlaqəli səbəblərdən layihədə iştirakınızın hamsını və ya bir qismini çıxarmaq mümkün olmaya bilər.
4. Əgər bir istifadəçi bir neçə hesab vasitəsilə ümumilikdə 100.000 MX-dən çox investisiya edərsə, həmin hesablar platformanın riskə nəzarət mexanizmini tətikləyə bilər. Zəhmət olmasa, diqqətli olun.