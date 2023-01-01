MEXC-də USDE Qazanın

USDE Saxlayın və Gündəlik
5%-ə qədər APR qazanın!

MEXC-də USDE Qazanın

Üstünlüklər

Yüksək Gəlirlər

Ən yüksək mövcud stabil koin faizləri arasında 5%-ə qədər APR qazanın.

İstifadəsi Asandır.

Sadəcə USDE saxlayın və gündəlik faiz qazanmağa başlayın.

Təhlükəsiz və Əlverişli

Steykinq və ya kilidləmə tələb olunmur. Vəsaitləriniz istənilən vaxt əlçatan olacaq.

Cəmi 3 Addımda USDE Saxlayaraq Faiz Qazanın.

1

MEXC hesabı üçün qeydiyyatdan keçin.

Rəsmi MEXC veb-saytında və ya mobil tətbiqində qeydiyyatdan keçin və KYC təsdiqləməsini tamamlayın.

2

USDE Alın və ya Depozit Qoyun

MEXC Spot ticarətində bazarın ən aşağı komissiyalarından yararlanın.

3

USDE Qazanın

USDE saxlayın və gündəlik faiz qazanın.

Etena USDe (USDE) nədir?

Ethena-nın sintetik dolları USDe senzuraya davamlı, miqyaslana bilən və stabil kriptovalyuta yönümlü həll təqdim etməyi hədəfləyir. Fiat ehtiyatlarına əsaslanan ənənəvi stabil koinlərdən fərqli olaraq USDe törəmə bazarlarda delta-hedging mexanizmi vasitəsilə ABŞ dollarına yumşaq şəkildə bağlanır. USDe tamamilə zəncirdə təmin edilir, tam şəffafdır və bütün DeFi ekosistemi üzrə sərbəst şəkildə istifadə edilə bilər.

Müsabiqə Qaydaları

İştirak Tələbləri

İstifadəçilər bu müsabiqədə iştirak etmək üçün Spot hesablarında minimum 0,1 USDE saxlamalıdırlar. Əl ilə qeydiyyat, steykinq və ya kilidləmə tələb olunmur.

Faiz Hesablanması
  1. 1. Əlverişli steykinq dövründə qazanc istifadəçinin gündəlik snapshot-lar və APR-dən gələn Spot hesabındakı minimum USDE balansına əsasən hesablanacaq.
  2. 2. Gündəlik faiz dərəcəsi zəncirdəki faizlərə və platformadakı ümumi istifadəçi vəsaitlərinə əsasən dinamik şəkildə tənzimlənəcək, maksimum hədd isə 5% APR olacaq.
  3. 3. Faktiki faiz dərəcəsi əmr səhifəsində – Əlverişli Əmanətlər – Faiz Təfərrüatları bölməsində göstərilənə əsasən təyin edilir.
Faiz Paylanması

Faiz hesablanması istifadəçinin spot hesabındakı minimum vəsaiti 0,1 USDE (T) məbləğinə çatdığı gündən etibarən başlanacaq. Faiz T+1-dən etibarən yığılmağa başlayacaq. İlk faiz bölgüsü növbəti gün (T+2) baş tutacaq və istifadəçi uyğunluq tələblərinə cavab verdiyi müddətcə gündəlik olaraq Spot hesabına köçürülməyə davam edəcək.

İstifadəçi Uyğunluğu
  1. 1. İstifadəçilər Əsas KYC təsdiqləməsini tamamlamalıdır.
  2. 2. Alt hesablar iştirak edə bilməz.
  3. 3. İştirakçılar MEXC Xidmət Şərtlərinə əməl etməlidirlər. MEXC zərərli və ya qeyri-dürüst fəaliyyətlə məşğul olan istifadəçiləri diskvalifikasiya etmək hüququnu özündə saxlayır.
  4. 4. MEXC bu müsabiqə üçün son qərar vermək hüququna malikdir. Hər hansı bir sualınız varsa, zəhmət olmasa, Müştəri Xidməti komandamız ilə əlaqə saxlayın.