Ən yüksək mövcud stabil koin faizləri arasında 5%-ə qədər APR qazanın.
Sadəcə USDE saxlayın və gündəlik faiz qazanmağa başlayın.
Steykinq və ya kilidləmə tələb olunmur. Vəsaitləriniz istənilən vaxt əlçatan olacaq.
Rəsmi MEXC veb-saytında və ya mobil tətbiqində qeydiyyatdan keçin və KYC təsdiqləməsini tamamlayın.
MEXC Spot ticarətində bazarın ən aşağı komissiyalarından yararlanın.
USDE saxlayın və gündəlik faiz qazanın.
Ethena-nın sintetik dolları USDe senzuraya davamlı, miqyaslana bilən və stabil kriptovalyuta yönümlü həll təqdim etməyi hədəfləyir. Fiat ehtiyatlarına əsaslanan ənənəvi stabil koinlərdən fərqli olaraq USDe törəmə bazarlarda delta-hedging mexanizmi vasitəsilə ABŞ dollarına yumşaq şəkildə bağlanır. USDe tamamilə zəncirdə təmin edilir, tam şəffafdır və bütün DeFi ekosistemi üzrə sərbəst şəkildə istifadə edilə bilər.
İstifadəçilər bu müsabiqədə iştirak etmək üçün Spot hesablarında minimum 0,1 USDE saxlamalıdırlar. Əl ilə qeydiyyat, steykinq və ya kilidləmə tələb olunmur.
Faiz hesablanması istifadəçinin spot hesabındakı minimum vəsaiti 0,1 USDE (T) məbləğinə çatdığı gündən etibarən başlanacaq. Faiz T+1-dən etibarən yığılmağa başlayacaq. İlk faiz bölgüsü növbəti gün (T+2) baş tutacaq və istifadəçi uyğunluq tələblərinə cavab verdiyi müddətcə gündəlik olaraq Spot hesabına köçürülməyə davam edəcək.