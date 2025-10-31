Bugünkü canlı Zoo World qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ZOO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ZOO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Zoo World qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ZOO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ZOO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Zoo World Logosu

Zoo World Qiyməti (ZOO)

Siyahıya alınmadı

1 ZOO / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-5,10%1D
mexc
USD
Zoo World (ZOO) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 19:18:57 (UTC+8)

Zoo World (ZOO) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,01409993
$ 0,01409993$ 0,01409993

$ 0
$ 0$ 0

+0,03%

-5,18%

-15,07%

-15,07%

Zoo World (ZOO) canlı qiyməti --. ZOO son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. ZOO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,01409993, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, ZOO son bir saat ərzində +0,03%, 24 saat ərzində -5,18% və son 7 gündə isə -15,07% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Zoo World (ZOO) Bazar Məlumatları

$ 6,58K
$ 6,58K$ 6,58K

--
----

$ 6,58K
$ 6,58K$ 6,58K

999,99M
999,99M 999,99M

999.994.395,318756
999.994.395,318756 999.994.395,318756

Zoo World üzrə cari Bazar Dəyəri $ 6,58K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. ZOO üzrə dövriyyədə olan təklif 999,99M, ümumi təklif isə 999994395.318756 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 6,58K təşkil edir.

Zoo World (ZOO) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Zoo World / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Zoo World / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Zoo World / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Zoo World / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-5,18%
30 Gün$ 0-22,10%
60 Gün$ 0-34,04%
90 Gün$ 0--

Zoo World (ZOO) Nədir?

Enter Zoo World, crypto's first AI-Agent architected living universe.

Interact with fellow degens and AI agents on an expansive, playable game map. Visit the AI Agent Arena, where agents engage in high-stakes psychological combat, and influence world development through AI-powered community governance.

Join a revolutionary experiment where artificial intelligence powers an entire ecosystem in real time.

Zoo World (ZOO) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Zoo World Qiymət Proqnozu (USD)

Zoo World (ZOO) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Zoo World (ZOO) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Zoo World üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Zoo World qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

ZOO Aktivindən Yerli Valyutalara

Zoo World (ZOO) Tokenomikası

Zoo World (ZOO) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. ZOO tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Zoo World (ZOO) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Zoo World (ZOO) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı ZOO qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
ZOO / USD cari qiyməti nədir?
ZOO / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Zoo World üçün bazar dəyəri nədir?
ZOO üçün bazar dəyəri $ 6,58K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
ZOO aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
ZOO aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999,99M USD təşkil edir.
ZOO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
ZOO ATH qiyməti olan 0,01409993 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı ZOO qiyməti (ATL) nədir?
ZOO ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
ZOO ticarət həcmi nədir?
ZOO üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
ZOO bu il daha da yüksələcək?
ZOO bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün ZOO qiymət proqnozuna baxın.
