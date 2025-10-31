Bugünkü canlı Zivoe Vault qiyməti 1,042 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ZVLT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ZVLT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Zivoe Vault qiyməti 1,042 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ZVLT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ZVLT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

ZVLT Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

ZVLT Qiymət Məlumatları

ZVLT Whitepaper

ZVLT Rəsmi Veb-saytı

ZVLT Tokenomikası

ZVLT Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Zivoe Vault Logosu

Zivoe Vault Qiyməti (ZVLT)

Siyahıya alınmadı

1 ZVLT / USD Canlı Qiyməti:

$1,042
$1,042$1,042
0,00%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Zivoe Vault (ZVLT) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 15:10:55 (UTC+8)

Zivoe Vault (ZVLT) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1,046
$ 1,046$ 1,046

$ 1,028
$ 1,028$ 1,028

--

--

0,00%

0,00%

Zivoe Vault (ZVLT) canlı qiyməti $1,042. ZVLT son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. ZVLT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 1,046, ən aşağı qiyməti isə $ 1,028 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, ZVLT son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -- və son 7 gündə isə 0,00% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Zivoe Vault (ZVLT) Bazar Məlumatları

$ 6,30M
$ 6,30M$ 6,30M

--
----

$ 6,38M
$ 6,38M$ 6,38M

6,12M
6,12M 6,12M

6.118.565,029560325
6.118.565,029560325 6.118.565,029560325

Zivoe Vault üzrə cari Bazar Dəyəri $ 6,30M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. ZVLT üzrə dövriyyədə olan təklif 6,12M, ümumi təklif isə 6118565.029560325 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 6,38M təşkil edir.

Zivoe Vault (ZVLT) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Zivoe Vault / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Zivoe Vault / USD qiymət dəyişikliyi $ 0,0000000000.
Son 60 gündə Zivoe Vault / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Zivoe Vault / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0--
30 Gün$ 0,00000000000,00%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Zivoe Vault (ZVLT) Nədir?

Zivoe is a Real World Asset (RWA) protocol tokenizing consumer credit.

zVLT (Zivoe Vault) is Zivoe’s flagship tokenized product. It offers qualified purchasers exposure to a professionally managed portfolio of consumer loans. The loans backing zVLT typically range between $2,000 to $10,000 in notional size and are extended to borrowers across the North American region.

zVLT is a yield-bearing token, meaning that it delivers returns through price appreciation. As borrowers make interest payments, the underlying loan portfolio grows in value—reflected by a steadily increasing token price.

The strategy seeks net annual returns of 14–17% APY, and is run by a team that has decades of experience managing credit risk at leading financial institutions and DeFi protocols including JP Morgan Chase, Wells Fargo, Capital One, and Maple Finance.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Zivoe Vault (ZVLT) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

Zivoe Vault Qiymət Proqnozu (USD)

Zivoe Vault (ZVLT) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Zivoe Vault (ZVLT) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Zivoe Vault üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Zivoe Vault qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

ZVLT Aktivindən Yerli Valyutalara

Zivoe Vault (ZVLT) Tokenomikası

Zivoe Vault (ZVLT) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. ZVLT tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Zivoe Vault (ZVLT) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Zivoe Vault (ZVLT) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı ZVLT qiyməti 1,042 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
ZVLT / USD cari qiyməti nədir?
ZVLT / USD cari qiyməti $ 1,042 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Zivoe Vault üçün bazar dəyəri nədir?
ZVLT üçün bazar dəyəri $ 6,30M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
ZVLT aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
ZVLT aktivinin dövriyyədə olan təklifi 6,12M USD təşkil edir.
ZVLT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
ZVLT ATH qiyməti olan 1,046 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı ZVLT qiyməti (ATL) nədir?
ZVLT ATL qiyməti olan 1,028 USD dəyərinə endi.
ZVLT ticarət həcmi nədir?
ZVLT üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
ZVLT bu il daha da yüksələcək?
ZVLT bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün ZVLT qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 15:10:55 (UTC+8)

Zivoe Vault (ZVLT) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.519,99
$109.519,99$109.519,99

+1,68%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.831,47
$3.831,47$3.831,47

+1,52%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02997
$0,02997$0,02997

+19,64%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,68
$185,68$185,68

+0,32%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.831,47
$3.831,47$3.831,47

+1,52%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.519,99
$109.519,99$109.519,99

+1,68%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,68
$185,68$185,68

+0,32%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4793
$2,4793$2,4793

+1,03%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18467
$0,18467$0,18467

+2,21%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

WhisperFi Logosu

WhisperFi

WISP

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002900
$0,002900$0,002900

-42,00%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00985
$0,00985$0,00985

-1,50%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0045979
$0,0045979$0,0045979

+5.008,77%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0500
$0,0500$0,0500

+1.462,50%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000028995
$0,0000000000000000000000028995$0,0000000000000000000000028995

+479,90%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,24758
$0,24758$0,24758

+99,51%

JUICY Logosu

JUICY

JUICY

$2,3198
$2,3198$2,3198

+78,69%