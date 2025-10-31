Bugünkü canlı ZeroX King qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində 0XK / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də 0XK qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı ZeroX King qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində 0XK / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də 0XK qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

0XK Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

0XK Qiymət Məlumatları

0XK Rəsmi Veb-saytı

0XK Tokenomikası

0XK Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

ZeroX King Logosu

ZeroX King Qiyməti (0XK)

Siyahıya alınmadı

1 0XK / USD Canlı Qiyməti:

--
----
0.00%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
ZeroX King (0XK) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 19:18:30 (UTC+8)

ZeroX King (0XK) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

ZeroX King (0XK) canlı qiyməti --. 0XK son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. 0XK üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, 0XK son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -- və son 7 gündə isə 0.00% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

ZeroX King (0XK) Bazar Məlumatları

$ 7.48K
$ 7.48K$ 7.48K

--
----

$ 7.48K
$ 7.48K$ 7.48K

45.63B
45.63B 45.63B

45,633,531,711.859085
45,633,531,711.859085 45,633,531,711.859085

ZeroX King üzrə cari Bazar Dəyəri $ 7.48K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. 0XK üzrə dövriyyədə olan təklif 45.63B, ümumi təklif isə 45633531711.859085 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 7.48K təşkil edir.

ZeroX King (0XK) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində ZeroX King / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə ZeroX King / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə ZeroX King / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə ZeroX King / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0--
30 Gün$ 0-17.00%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

ZeroX King (0XK) Nədir?

0xK brings Meme coins into a new track, making coin holders feel that they are not speculators, but a game of wealth and power.

0xK It’s not a token, it’s a key. A raw, pure, almost dark crypto power. Kill Switch Mechanism Token destruction is not 'Burn', but 'Kill'. Each transaction Kills 1% of the amount. Born accidentally from network congestion and code entropy, its address starts with 0xK, declaring itself the King of all addresses.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

ZeroX King (0XK) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

ZeroX King Qiymət Proqnozu (USD)

ZeroX King (0XK) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? ZeroX King (0XK) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? ZeroX King üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

ZeroX King qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

0XK Aktivindən Yerli Valyutalara

ZeroX King (0XK) Tokenomikası

ZeroX King (0XK) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. 0XK tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: ZeroX King (0XK) Haqq;nda Suallar

Bugünkü ZeroX King (0XK) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı 0XK qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
0XK / USD cari qiyməti nədir?
0XK / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
ZeroX King üçün bazar dəyəri nədir?
0XK üçün bazar dəyəri $ 7.48K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
0XK aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
0XK aktivinin dövriyyədə olan təklifi 45.63B USD təşkil edir.
0XK üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
0XK ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı 0XK qiyməti (ATL) nədir?
0XK ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
0XK ticarət həcmi nədir?
0XK üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
0XK bu il daha da yüksələcək?
0XK bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün 0XK qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 19:18:30 (UTC+8)

ZeroX King (0XK) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109,519.30
$109,519.30$109,519.30

+1.68%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3,827.80
$3,827.80$3,827.80

+1.43%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0.02751
$0.02751$0.02751

+9.82%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186.34
$186.34$186.34

+0.68%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3,827.80
$3,827.80$3,827.80

+1.43%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109,519.30
$109,519.30$109,519.30

+1.68%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186.34
$186.34$186.34

+0.68%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2.4882
$2.4882$2.4882

+1.40%

Binance Coin Logosu

Binance Coin

BNB

$1,081.09
$1,081.09$1,081.09

+0.38%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

WhisperFi Logosu

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logosu

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0.004400
$0.004400$0.004400

-12.00%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

HODL Logosu

HODL

HODL

$0.0464
$0.0464$0.0464

+1,350.00%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0.0043256
$0.0043256$0.0043256

+117.47%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0.24598
$0.24598$0.24598

+98.22%

Hivemapper Logosu

Hivemapper

HONEY

$0.01538
$0.01538$0.01538

+66.63%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0.030622
$0.030622$0.030622

+64.45%