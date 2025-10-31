Bugünkü canlı ZERA qiyməti 0,02052612 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ZERA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ZERA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı ZERA qiyməti 0,02052612 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ZERA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ZERA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

ZERA Qiyməti (ZERA)

Siyahıya alınmadı

1 ZERA / USD Canlı Qiyməti:

$0,02066114
$0,02066114$0,02066114
+3,30%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
ZERA (ZERA) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 15:10:33 (UTC+8)

ZERA (ZERA) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,0176016
$ 0,0176016$ 0,0176016
24 saat Aşağı
$ 0,02183388
$ 0,02183388$ 0,02183388
24 saat Yüksək

$ 0,0176016
$ 0,0176016$ 0,0176016

$ 0,02183388
$ 0,02183388$ 0,02183388

$ 0,04713878
$ 0,04713878$ 0,04713878

$ 0,01672797
$ 0,01672797$ 0,01672797

-3,72%

+2,27%

-6,69%

-6,69%

ZERA (ZERA) canlı qiyməti $0,02052612. ZERA son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,0176016 və ən yüksək $ 0,02183388 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. ZERA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,04713878, ən aşağı qiyməti isə $ 0,01672797 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, ZERA son bir saat ərzində -3,72%, 24 saat ərzində +2,27% və son 7 gündə isə -6,69% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

ZERA (ZERA) Bazar Məlumatları

$ 20,68M
$ 20,68M$ 20,68M

--
----

$ 20,68M
$ 20,68M$ 20,68M

999,37M
999,37M 999,37M

999.374.720,0863826
999.374.720,0863826 999.374.720,0863826

ZERA üzrə cari Bazar Dəyəri $ 20,68M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. ZERA üzrə dövriyyədə olan təklif 999,37M, ümumi təklif isə 999374720.0863826 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 20,68M təşkil edir.

ZERA (ZERA) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində ZERA / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,00045547.
Son 30 gündə ZERA / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə ZERA / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə ZERA / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,00045547+2,27%
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

ZERA (ZERA) Nədir?

What Is ZERA?

ZERA is a zero-knowledge (ZK) privacy protocol on Solana that enables shielded balances, private transfers, and offline-capable peer-to-peer exchange for existing crypto assets (e.g., USDC, USDT, SOL + more). The project is developed by Zera Labs with the goal of providing cash-like privacy while remaining non-custodial and compatible with existing stablecoin rails.

At the protocol level, users deposit supported assets directly into the protocol and receive “cryptographic notes.” These notes can be transferred privately without the need for an internet connection and later withdrawn back to the same underlying asset. The direct-deposit architecture creates an unified, asset-agnostic anonymity set with clean composability for wallets, relayers, and dApps - without wrapped assets or AMM routing

How Does It Work?

ZERA’s core privacy layer is built on well-studied primitives:

  • Commitments & Nullifiers: Values are committed using Pedersen commitments; unique nullifiers prevent double-spends while keeping linkability hidden.

  • Zero-Knowledge Proofs: Transactions are proven with succinct zk-SNARKs (e.g., Groth16) so validators verify correctness without learning senders, receivers, or amounts.

  • Unified Pool: All notes share a common anonymity set. Optional relayers can submit withdrawals for users, helping further break the link between their network activity and identity.

The protocol is non-custodial; users retain control of their keys and notes. Because deposits/withdrawals map to the same underlying assets, accounting remains transparent at the reserve level while individual transfers stay private.

What Is the ZERA Token Used For?

ZERA is a value-accrual token tied to protocol activity. Its design centers on usage-driven, programmatic burns (i.e., a fraction of protocol volume triggers token burns executed by the program). This mechanism ties token supply reduction directly to adoption, while avoiding direct fees on private transactions.

This approach is intended to align stakeholders with protocol growth while minimizing regulatory complexity associated with fee collection or custody.

Founder & Origin

Led & founded by Hayden “Dax” Porter, a former MetaMask engineer with past roles at USAA and Twitter. The initiative began as a critical response to the state of the industry and a push toward “true digital cash” - prioritizing private, permissionless payments over speculation.

Initially charted as a multi-year PhD-by-publication from concept to product, the effort matured into Zera Labs in 2025, expanding the scope to a privacy-preserving cash layer and an extensible ZK ecosystem.

Privacy & Extensibility

  • Privacy + Compliance Posture: The protocol is non-custodial, does not require intermediate pegs, and avoids direct protocol fees. Reserves always remain fully backed by deposits, and optional relayers further reduce network-level linkability
  • Extensibility: The architecture is designed to add more collateral types and, over time, support cross-chain sources through adapter modules while preserving unified anonymity sets and burn accounting.

ZERA provides private, cash-like transfers for mainstream assets on Solana, couples usage to transparent token burns, and focuses on practical deployability: direct deposits, efficient ZK verification, and a developer-ready stack.

Welcome to the new Zero-knowledge Era.

ZERA (ZERA) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

ZERA Qiymət Proqnozu (USD)

ZERA (ZERA) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? ZERA (ZERA) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? ZERA üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

ZERA qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

ZERA Aktivindən Yerli Valyutalara

ZERA (ZERA) Tokenomikası

ZERA (ZERA) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. ZERA tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: ZERA (ZERA) Haqq;nda Suallar

Bugünkü ZERA (ZERA) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı ZERA qiyməti 0,02052612 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
ZERA / USD cari qiyməti nədir?
ZERA / USD cari qiyməti $ 0,02052612 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
ZERA üçün bazar dəyəri nədir?
ZERA üçün bazar dəyəri $ 20,68M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
ZERA aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
ZERA aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999,37M USD təşkil edir.
ZERA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
ZERA ATH qiyməti olan 0,04713878 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı ZERA qiyməti (ATL) nədir?
ZERA ATL qiyməti olan 0,01672797 USD dəyərinə endi.
ZERA ticarət həcmi nədir?
ZERA üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
ZERA bu il daha da yüksələcək?
ZERA bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün ZERA qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 15:10:33 (UTC+8)

ZERA (ZERA) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

