ZERA Qiyməti (ZERA)
-3,72%
+2,27%
-6,69%
-6,69%
ZERA (ZERA) canlı qiyməti $0,02052612. ZERA son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,0176016 və ən yüksək $ 0,02183388 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. ZERA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,04713878, ən aşağı qiyməti isə $ 0,01672797 oldu.
Qısamüddətli performans baxımından, ZERA son bir saat ərzində -3,72%, 24 saat ərzində +2,27% və son 7 gündə isə -6,69% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.
ZERA üzrə cari Bazar Dəyəri $ 20,68M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. ZERA üzrə dövriyyədə olan təklif 999,37M, ümumi təklif isə 999374720.0863826 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 20,68M təşkil edir.
Bu gün ərzində ZERA / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,00045547.
Son 30 gündə ZERA / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə ZERA / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə ZERA / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
|Dövr
|Dəyişiklik (USD)
|Dəyişiklik (%)
|Bu gün
|$ +0,00045547
|+2,27%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
What Is ZERA?
ZERA is a zero-knowledge (ZK) privacy protocol on Solana that enables shielded balances, private transfers, and offline-capable peer-to-peer exchange for existing crypto assets (e.g., USDC, USDT, SOL + more). The project is developed by Zera Labs with the goal of providing cash-like privacy while remaining non-custodial and compatible with existing stablecoin rails.
At the protocol level, users deposit supported assets directly into the protocol and receive “cryptographic notes.” These notes can be transferred privately without the need for an internet connection and later withdrawn back to the same underlying asset. The direct-deposit architecture creates an unified, asset-agnostic anonymity set with clean composability for wallets, relayers, and dApps - without wrapped assets or AMM routing
How Does It Work?
ZERA’s core privacy layer is built on well-studied primitives:
Commitments & Nullifiers: Values are committed using Pedersen commitments; unique nullifiers prevent double-spends while keeping linkability hidden.
Zero-Knowledge Proofs: Transactions are proven with succinct zk-SNARKs (e.g., Groth16) so validators verify correctness without learning senders, receivers, or amounts.
Unified Pool: All notes share a common anonymity set. Optional relayers can submit withdrawals for users, helping further break the link between their network activity and identity.
The protocol is non-custodial; users retain control of their keys and notes. Because deposits/withdrawals map to the same underlying assets, accounting remains transparent at the reserve level while individual transfers stay private.
What Is the ZERA Token Used For?
ZERA is a value-accrual token tied to protocol activity. Its design centers on usage-driven, programmatic burns (i.e., a fraction of protocol volume triggers token burns executed by the program). This mechanism ties token supply reduction directly to adoption, while avoiding direct fees on private transactions.
This approach is intended to align stakeholders with protocol growth while minimizing regulatory complexity associated with fee collection or custody.
Founder & Origin
Led & founded by Hayden “Dax” Porter, a former MetaMask engineer with past roles at USAA and Twitter. The initiative began as a critical response to the state of the industry and a push toward “true digital cash” - prioritizing private, permissionless payments over speculation.
Initially charted as a multi-year PhD-by-publication from concept to product, the effort matured into Zera Labs in 2025, expanding the scope to a privacy-preserving cash layer and an extensible ZK ecosystem.
Privacy & Extensibility
ZERA provides private, cash-like transfers for mainstream assets on Solana, couples usage to transparent token burns, and focuses on practical deployability: direct deposits, efficient ZK verification, and a developer-ready stack.
Welcome to the new Zero-knowledge Era.
|Tarix (UTC+8)
|Növ
|Məlumatlar
|10-31 05:09:00
|Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
|10-31 01:38:24
|Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
|10-30 11:46:23
|Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
|10-30 07:20:09
|Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
|10-28 21:35:49
|Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
|10-28 14:23:33
|Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
