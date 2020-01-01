Zenith by Virtuals (ZENITH) Tokenomikası
Meet Zenith, the first AI-powered autonomous company revolutionizing asset management! Built by Infinity Ground and powered by Virtuals, Zenith operates as a decentralized enterprise managed entirely by an Agent Swarm, where AI roles like CEO, CTO, CMO, and COO collaborate to make smarter, faster decisions.
Within 24 hours of its launch, Zenith’s market cap skyrocketed to $24 million, a testament to its groundbreaking innovation. Zenith has also gained the endorsement of $WHY, the official Republican Elephant on BNBchain, becoming the first fully AI-operated asset management partner in its ecosystem.
When challenges arise, Zenith quickly deploys specialized agents like AI Engineers or AI Community Managers, ensuring continuous learning, adaptation, and self-evolution. Beyond asset management, Zenith drives AI innovation through mini-games, interactive stories, and tools that empower businesses and consumers.
Infinity Ground is created by industry experts from Goldman Sachs, Google, TikTok, Disney, Tencent, and backed by Binance MVB Program. Zenith is leading the charge in AI-powered enterprises. Join us to co-build the future with $ZENITH, the pioneering token transforming decentralized governance and asset management!
Zenith by Virtuals (ZENITH) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Zenith by Virtuals (ZENITH) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Zenith by Virtuals (ZENITH) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum ZENITH token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
ZENITH tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq ZENITH tokenomikasını başa düşdünüzsə, ZENITH tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.