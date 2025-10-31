Bugünkü canlı Zencore AI qiyməti 0,00568158 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ZCORE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ZCORE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Zencore AI qiyməti 0,00568158 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ZCORE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ZCORE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Zencore AI Qiyməti (ZCORE)

Siyahıya alınmadı

1 ZCORE / USD Canlı Qiyməti:

$0,00568158
0,00%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Zencore AI (ZCORE) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 19:18:14 (UTC+8)

Zencore AI (ZCORE) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0
$ 0,109964
$ 0,0053254
--

--

+2,37%

+2,37%

Zencore AI (ZCORE) canlı qiyməti $0,00568158. ZCORE son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. ZCORE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,109964, ən aşağı qiyməti isə $ 0,0053254 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, ZCORE son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -- və son 7 gündə isə +2,37% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Zencore AI (ZCORE) Bazar Məlumatları

$ 5,68K
--
$ 5,68K
1,00M
1.000.000,0
Zencore AI üzrə cari Bazar Dəyəri $ 5,68K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. ZCORE üzrə dövriyyədə olan təklif 1,00M, ümumi təklif isə 1000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 5,68K təşkil edir.

Zencore AI (ZCORE) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Zencore AI / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Zencore AI / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0000107893.
Son 60 gündə Zencore AI / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0050418926.
Son 90 gündə Zencore AI / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0--
30 Gün$ +0,0000107893+0,19%
60 Gün$ -0,0050418926-88,74%
90 Gün$ 0--

Zencore AI (ZCORE) Nədir?

Zencore AI is an AI-powered trading platform that combines artificial intelligence with decentralized finance to simplify and secure cryptocurrency trading. The platform enables natural language trading commands, real-time market analysis, automated portfolio management, and risk assessment tools. Its goal is to reduce complexity for beginners, save time for professional traders, and eliminate custodial risks through non-custodial execution. By integrating AI-driven insights with DeFi protocols, Zencore AI provides a smarter and safer way to trade digital assets.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Zencore AI (ZCORE) Mənbəyi

Zencore AI Qiymət Proqnozu (USD)

Zencore AI (ZCORE) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Zencore AI (ZCORE) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Zencore AI üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Zencore AI qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

ZCORE Aktivindən Yerli Valyutalara

Zencore AI (ZCORE) Tokenomikası

Zencore AI (ZCORE) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. ZCORE tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Zencore AI (ZCORE) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Zencore AI (ZCORE) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı ZCORE qiyməti 0,00568158 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
ZCORE / USD cari qiyməti nədir?
ZCORE / USD cari qiyməti $ 0,00568158 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Zencore AI üçün bazar dəyəri nədir?
ZCORE üçün bazar dəyəri $ 5,68K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
ZCORE aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
ZCORE aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1,00M USD təşkil edir.
ZCORE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
ZCORE ATH qiyməti olan 0,109964 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı ZCORE qiyməti (ATL) nədir?
ZCORE ATL qiyməti olan 0,0053254 USD dəyərinə endi.
ZCORE ticarət həcmi nədir?
ZCORE üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
ZCORE bu il daha da yüksələcək?
ZCORE bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün ZCORE qiymət proqnozuna baxın.
Zencore AI (ZCORE) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

