Bugünkü canlı ZARO Coin qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ZARO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ZARO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

ZARO Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

ZARO Qiymət Məlumatları

ZARO Whitepaper

ZARO Rəsmi Veb-saytı

ZARO Tokenomikası

ZARO Qiymət Proqnozu

ZARO Coin Logosu

ZARO Coin Qiyməti (ZARO)

Siyahıya alınmadı

1 ZARO / USD Canlı Qiyməti:

$0,00098418
$0,00098418$0,00098418
-0,70%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
ZARO Coin (ZARO) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 15:10:21 (UTC+8)

ZARO Coin (ZARO) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0,00100586
$ 0,00100586$ 0,00100586
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00100586
$ 0,00100586$ 0,00100586

$ 0,00144053
$ 0,00144053$ 0,00144053

$ 0
$ 0$ 0

-0,17%

-0,77%

-1,36%

-1,36%

ZARO Coin (ZARO) canlı qiyməti --. ZARO son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0,00100586 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. ZARO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00144053, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, ZARO son bir saat ərzində -0,17%, 24 saat ərzində -0,77% və son 7 gündə isə -1,36% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

ZARO Coin (ZARO) Bazar Məlumatları

$ 693,01K
$ 693,01K$ 693,01K

--
----

$ 983,16K
$ 983,16K$ 983,16K

704,87M
704,87M 704,87M

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

ZARO Coin üzrə cari Bazar Dəyəri $ 693,01K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. ZARO üzrə dövriyyədə olan təklif 704,87M, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 983,16K təşkil edir.

ZARO Coin (ZARO) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində ZARO Coin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə ZARO Coin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə ZARO Coin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə ZARO Coin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-0,77%
30 Gün$ 0-4,28%
60 Gün$ 0-12,27%
90 Gün$ 0--

ZARO Coin (ZARO) Nədir?

ZARO is a community-driven ERC-20 meme token launched in June 2025 on Ethereum. It was created with no presale, no team allocation, and no VC funding, with all launch steps transparently executed and documented on-chain. The contract has been renounced, and the initial liquidity pool was permanently locked on Uniswap V2.

Beyond the token, ZARO anchors the ZaroVerse — a decentralized cultural brand and creative ecosystem built around the ZARO mascot. The project combines blockchain transparency with meme-powered storytelling, community remix culture, and long-term expansion into media, art, games, and merchandise.

ZaroVerse Ltd. (BVI) manages the mascot’s intellectual property and coordinates brand development, while the open community drives memes, content, and collaborations. With its emphasis on clean tokenomics, cultural creativity, and transparency, ZARO positions itself as more than a meme coin — a foundation for decentralized internet culture.

ZARO Coin (ZARO) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

ZARO Aktivindən Yerli Valyutalara

ZARO Coin (ZARO) Tokenomikası

ZARO Coin (ZARO) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. ZARO tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: ZARO Coin (ZARO) Haqq;nda Suallar

Bugünkü ZARO Coin (ZARO) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı ZARO qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
ZARO / USD cari qiyməti nədir?
ZARO / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
ZARO Coin üçün bazar dəyəri nədir?
ZARO üçün bazar dəyəri $ 693,01K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
ZARO aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
ZARO aktivinin dövriyyədə olan təklifi 704,87M USD təşkil edir.
ZARO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
ZARO ATH qiyməti olan 0,00144053 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı ZARO qiyməti (ATL) nədir?
ZARO ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
ZARO ticarət həcmi nədir?
ZARO üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
ZARO bu il daha da yüksələcək?
ZARO bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün ZARO qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 15:10:21 (UTC+8)

ZARO Coin (ZARO) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

