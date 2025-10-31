Bugünkü canlı YULI qiyməti 0,00007017 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində YULI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də YULI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı YULI qiyməti 0,00007017 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində YULI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də YULI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

YULI Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

YULI Qiymət Məlumatları

YULI Rəsmi Veb-saytı

YULI Tokenomikası

YULI Qiymət Proqnozu

YULI Qiyməti (YULI)

1 YULI / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-9,60%1D
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir.
USD
YULI (YULI) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 15:09:58 (UTC+8)

YULI (YULI) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00007013
$ 0,00007013
24 saat Aşağı
$ 0,00007789
$ 0,00007789
24 saat Yüksək

$ 0,00007013
$ 0,00007013

$ 0,00007789
$ 0,00007789

$ 0,00367269
$ 0,00367269

$ 0,00001104
$ 0,00001104

-0,01%

-9,90%

-44,23%

-44,23%

YULI (YULI) canlı qiyməti $0,00007017. YULI son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00007013 və ən yüksək $ 0,00007789 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. YULI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00367269, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00001104 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, YULI son bir saat ərzində -0,01%, 24 saat ərzində -9,90% və son 7 gündə isə -44,23% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

YULI (YULI) Bazar Məlumatları

$ 561,38K
$ 561,38K

--
--

$ 561,38K
$ 561,38K

8,00B
8,00B

8.000.000.000,0
8.000.000.000,0

YULI üzrə cari Bazar Dəyəri $ 561,38K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. YULI üzrə dövriyyədə olan təklif 8,00B, ümumi təklif isə 8000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 561,38K təşkil edir.

YULI (YULI) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində YULI / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə YULI / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000412167.
Son 60 gündə YULI / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000486873.
Son 90 gündə YULI / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0001704301089719457.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-9,90%
30 Gün$ -0,0000412167-58,73%
60 Gün$ -0,0000486873-69,38%
90 Gün$ -0,0001704301089719457-70,83%

YULI (YULI) Nədir?

Yuliverse is the global leader in Web3 location-based alternative reality games (Web3 version of Pokémon GO) with nearly 1M Twitter and 300K discord community.

Yuliverse now comprises of Yuliverse the gaming app and YuliGO, a Mini Dapp based on Kaia, a chain developed by communication giants LINE and Kakao.

YuliGO is a transformative location-based gamified social content platform, drawing inspiration from Xiaohongshu and WeChat Moments. Designed for web3 enthusiasts, Yuliverse empowers users to turn shared moments into tokenized assets, allowing everyone to earn from the network using the official token, $YULI.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır.

Rəsmi Veb-sayt

YULI Qiymət Proqnozu (USD)

YULI (YULI) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? YULI (YULI) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? YULI üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

YULI qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

YULI Aktivindən Yerli Valyutalara

YULI (YULI) Tokenomikası

YULI (YULI) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. YULI tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: YULI (YULI) Haqq;nda Suallar

Bugünkü YULI (YULI) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı YULI qiyməti 0,00007017 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
YULI / USD cari qiyməti nədir?
YULI / USD cari qiyməti $ 0,00007017 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
YULI üçün bazar dəyəri nədir?
YULI üçün bazar dəyəri $ 561,38K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
YULI aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
YULI aktivinin dövriyyədə olan təklifi 8,00B USD təşkil edir.
YULI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
YULI ATH qiyməti olan 0,00367269 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı YULI qiyməti (ATL) nədir?
YULI ATL qiyməti olan 0,00001104 USD dəyərinə endi.
YULI ticarət həcmi nədir?
YULI üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
YULI bu il daha da yüksələcək?
YULI bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün YULI qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 15:09:58 (UTC+8)

YULI (YULI) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

$109.470,88

$3.829,06

$0,03009

$185,54

$1,0000

$3.829,06

$109.470,88

$185,54

$2,4781

$0,18459

$0,00000

$0,00000

$0,00000

$0,002900

$0,00985

$0,0044714

$0,0500

$0,0000000000000000000000028995

$0,24319

$2,3617

