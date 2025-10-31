Bugünkü canlı your new savings qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SAVINGS / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SAVINGS qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı your new savings qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SAVINGS / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SAVINGS qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

SAVINGS Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

SAVINGS Qiymət Məlumatları

SAVINGS Rəsmi Veb-saytı

SAVINGS Tokenomikası

SAVINGS Qiymət Proqnozu

your new savings Logosu

your new savings Qiyməti (SAVINGS)

Siyahıya alınmadı

1 SAVINGS / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-2,00%1D
USD
your new savings (SAVINGS) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 19:17:51 (UTC+8)

your new savings (SAVINGS) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,12%

-2,08%

-10,01%

-10,01%

your new savings (SAVINGS) canlı qiyməti --. SAVINGS son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. SAVINGS üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, SAVINGS son bir saat ərzində -0,12%, 24 saat ərzində -2,08% və son 7 gündə isə -10,01% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

your new savings (SAVINGS) Bazar Məlumatları

$ 15,09K
$ 15,09K$ 15,09K

--
----

$ 15,09K
$ 15,09K$ 15,09K

999,65M
999,65M 999,65M

999.646.645,117513
999.646.645,117513 999.646.645,117513

your new savings üzrə cari Bazar Dəyəri $ 15,09K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. SAVINGS üzrə dövriyyədə olan təklif 999,65M, ümumi təklif isə 999646645.117513 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 15,09K təşkil edir.

your new savings (SAVINGS) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində your new savings / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə your new savings / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə your new savings / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə your new savings / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-2,08%
30 Gün$ 0-56,61%
60 Gün$ 0-92,39%
90 Gün$ 0--

your new savings (SAVINGS) Nədir?

What is $savings?

Savings (your new savings) is a meme community on solana parodying the state of current savings accounts and banks in real life, offering an onchain alternative

Our mission

The mission is a 69,420%+ APY as a huge contrast to real savings accounts that typically top out at 5% APY and suffer from inflation taking most if not all gains.

Where can i learn more?

Website: https://savingsonsol.com/

X account: https://x.com/savingsonsoll

X community: https://x.com/i/communities/1959293495103111634

your new savings (SAVINGS) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

your new savings Qiymət Proqnozu (USD)

your new savings (SAVINGS) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? your new savings (SAVINGS) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? your new savings üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

your new savings qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

SAVINGS Aktivindən Yerli Valyutalara

your new savings (SAVINGS) Tokenomikası

your new savings (SAVINGS) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. SAVINGS tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: your new savings (SAVINGS) Haqq;nda Suallar

Bugünkü your new savings (SAVINGS) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı SAVINGS qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
SAVINGS / USD cari qiyməti nədir?
SAVINGS / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
your new savings üçün bazar dəyəri nədir?
SAVINGS üçün bazar dəyəri $ 15,09K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
SAVINGS aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
SAVINGS aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999,65M USD təşkil edir.
SAVINGS üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
SAVINGS ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı SAVINGS qiyməti (ATL) nədir?
SAVINGS ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
SAVINGS ticarət həcmi nədir?
SAVINGS üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
SAVINGS bu il daha da yüksələcək?
SAVINGS bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün SAVINGS qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 19:17:51 (UTC+8)

your new savings (SAVINGS) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

