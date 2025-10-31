Bugünkü canlı Yield Optimizer EUR qiyməti 1,17 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində YOEUR / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də YOEUR qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Yield Optimizer EUR qiyməti 1,17 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində YOEUR / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də YOEUR qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Yield Optimizer EUR Qiyməti (YOEUR)

$1,17
-0,40%1D
Yield Optimizer EUR (YOEUR) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 15:09:07 (UTC+8)

Yield Optimizer EUR (YOEUR) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 1,16
24 saat Aşağı
$ 1,17
24 saat Yüksək

$ 1,16
$ 1,17
$ 1,19
$ 1,15
-0,04%

-0,47%

-0,30%

-0,30%

Yield Optimizer EUR (YOEUR) canlı qiyməti $1,17. YOEUR son 24 saat ərzində ən aşağı $ 1,16 və ən yüksək $ 1,17 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. YOEUR üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 1,19, ən aşağı qiyməti isə $ 1,15 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, YOEUR son bir saat ərzində -0,04%, 24 saat ərzində -0,47% və son 7 gündə isə -0,30% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Yield Optimizer EUR (YOEUR) Bazar Məlumatları

$ 100,37K
--
$ 100,37K
86,07K
86.071,0
Yield Optimizer EUR üzrə cari Bazar Dəyəri $ 100,37K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. YOEUR üzrə dövriyyədə olan təklif 86,07K, ümumi təklif isə 86071.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 100,37K təşkil edir.

Yield Optimizer EUR (YOEUR) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Yield Optimizer EUR / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,005516559769581.
Son 30 gündə Yield Optimizer EUR / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0138628620.
Son 60 gündə Yield Optimizer EUR / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0003698370.
Son 90 gündə Yield Optimizer EUR / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,005516559769581-0,47%
30 Gün$ -0,0138628620-1,18%
60 Gün$ -0,0003698370-0,03%
90 Gün$ 0--

Yield Optimizer EUR (YOEUR) Nədir?

YO is your secure multi-chain yield optimizer, continuously rebalancing to deliver the best risk-adjusted yield in DeFi. YO tracks the best yield across DeFi protocols and chains so your assets are always in the right place. YO algorithms generate optimized yield by balancing risk and reward, powered by Exponential.fi’s trusted ratings. YO continuously reallocates your assets across DeFi chains and protocols to maximize yield.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Yield Optimizer EUR (YOEUR) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Yield Optimizer EUR Qiymət Proqnozu (USD)

Yield Optimizer EUR (YOEUR) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Yield Optimizer EUR (YOEUR) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Yield Optimizer EUR üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Yield Optimizer EUR qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

YOEUR Aktivindən Yerli Valyutalara

Yield Optimizer EUR (YOEUR) Tokenomikası

Yield Optimizer EUR (YOEUR) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. YOEUR tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Yield Optimizer EUR (YOEUR) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Yield Optimizer EUR (YOEUR) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı YOEUR qiyməti 1,17 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
YOEUR / USD cari qiyməti nədir?
YOEUR / USD cari qiyməti $ 1,17 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Yield Optimizer EUR üçün bazar dəyəri nədir?
YOEUR üçün bazar dəyəri $ 100,37K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
YOEUR aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
YOEUR aktivinin dövriyyədə olan təklifi 86,07K USD təşkil edir.
YOEUR üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
YOEUR ATH qiyməti olan 1,19 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı YOEUR qiyməti (ATL) nədir?
YOEUR ATL qiyməti olan 1,15 USD dəyərinə endi.
YOEUR ticarət həcmi nədir?
YOEUR üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
YOEUR bu il daha da yüksələcək?
YOEUR bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün YOEUR qiymət proqnozuna baxın.
Yield Optimizer EUR (YOEUR) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

