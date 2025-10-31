Bugünkü canlı Yeti the Abominable qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində YETI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də YETI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Yeti the Abominable qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində YETI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də YETI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 19:17:21 (UTC+8)

Yeti the Abominable (YETI) Qiymət Məlumatları (USD)

Yeti the Abominable (YETI) canlı qiyməti --. YETI son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. YETI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,249496, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, YETI son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -- və son 7 gündə isə 0,00% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Yeti the Abominable (YETI) Bazar Məlumatları

Yeti the Abominable üzrə cari Bazar Dəyəri $ 9,88K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. YETI üzrə dövriyyədə olan təklif 100,00M, ümumi təklif isə 100000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 9,88K təşkil edir.

Yeti the Abominable (YETI) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Yeti the Abominable / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Yeti the Abominable / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Yeti the Abominable / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Yeti the Abominable / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

Yeti the Abominable (YETI) Nədir?

The project is about building a fun, engaging, and community-powered ecosystem centered around Yeti the Abominable, a viral internet cat personality. It aims to merge the popularity of internet culture with blockchain, giving fans and investors a way to participate in the growth of a recognizable brand through a dedicated token.Yeti the Abominable is a viral feline sensation known for her fierce expressions, dramatic reactions, and queen-like attitude. She’s one of the most recognizable cat personalities online and Little Manyu follows her on TikTok!

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Yeti the Abominable Qiymət Proqnozu (USD)

Yeti the Abominable (YETI) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Yeti the Abominable (YETI) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Yeti the Abominable üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Yeti the Abominable qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Yeti the Abominable (YETI) Tokenomikası

Yeti the Abominable (YETI) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. YETI tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Bugünkü Yeti the Abominable (YETI) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı YETI qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
YETI / USD cari qiyməti nədir?
YETI / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Yeti the Abominable üçün bazar dəyəri nədir?
YETI üçün bazar dəyəri $ 9,88K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
YETI aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
YETI aktivinin dövriyyədə olan təklifi 100,00M USD təşkil edir.
YETI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
YETI ATH qiyməti olan 0,249496 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı YETI qiyməti (ATL) nədir?
YETI ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
YETI ticarət həcmi nədir?
YETI üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
YETI bu il daha da yüksələcək?
YETI bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün YETI qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 19:17:21 (UTC+8)

Yeti the Abominable (YETI) Vacib Sektor Yenilikləri

10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

