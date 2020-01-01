Yellow Umbrella (YU) Tokenomikası
Yellow Umbrella (YU) Məlumatları
YU Token is a digital asset based on blockchain technology, designed to support the economic independence and sustainable growth of small businesses. Traditional payment systems are burdened with high card transaction fees, payment delays, and restrictions imposed by centralized financial institutions. These challenges significantly increase the operational costs for small business owners.
As an alternative payment solution, YU Token leverages blockchain technology to enable fast and transparent transactions. This allows small businesses to conduct direct transactions with customers without the burden of card transaction fees, while consumers can benefit from a more efficient and cost-effective payment experience using YU Token. Additionally, YU Token utilizes decentralized blockchain technology to maximize security and transparency in transactions. Without reliance on traditional financial institutions, transactions are executed automatically through Smart Contracts, enabling the creation of a secure and trustworthy payment ecosystem.
YU Token is built on the Solana blockchain, known for its high processing speed and low transaction fees. These attributes make YU Token a practical and seamless payment solution for real-world applications.
Yellow Umbrella (YU) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Yellow Umbrella (YU) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Yellow Umbrella (YU) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Yellow Umbrella (YU) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum YU token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
YU tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
YU Qiymət Proqnozu
YU kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? YU qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.