$YAK, referred to as "The Pepe Killer," is a decentralized, Ethereum-based memecoin designed to foster a unified and engaged community through a shared mission of surpassing the market position of $PEPE and other notable cryptocurrencies. Its primary utility lies in creating a communal investment culture that emphasizes loyalty, collective action, and the achievement of significant milestones before considering liquidity events, such as listings on major exchanges. Yak commits to a zero-tax protocol, ensuring all transactions are free from fees, with an emphasis on direct community benefit and growth.
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum YAK token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
YAK tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq YAK tokenomikasını başa düşdünüzsə, YAK tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
YAK Qiymət Proqnozu
YAK kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? YAK qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
