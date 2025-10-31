Bugünkü canlı Yagi The Unbothered qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində YAGI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də YAGI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Yagi The Unbothered qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində YAGI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də YAGI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

YAGI Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

YAGI Qiymət Məlumatları

YAGI Rəsmi Veb-saytı

YAGI Tokenomikası

YAGI Qiymət Proqnozu

Yagi The Unbothered Logosu

Yagi The Unbothered Qiyməti (YAGI)

Siyahıya alınmadı

1 YAGI / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-1,80%1D
USD
Yagi The Unbothered (YAGI) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 19:17:00 (UTC+8)

Yagi The Unbothered (YAGI) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00140152
$ 0,00140152$ 0,00140152

$ 0
$ 0$ 0

-0,01%

-1,82%

-2,76%

-2,76%

Yagi The Unbothered (YAGI) canlı qiyməti --. YAGI son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. YAGI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00140152, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, YAGI son bir saat ərzində -0,01%, 24 saat ərzində -1,82% və son 7 gündə isə -2,76% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Yagi The Unbothered (YAGI) Bazar Məlumatları

$ 10,81K
$ 10,81K$ 10,81K

--
----

$ 10,81K
$ 10,81K$ 10,81K

999,56M
999,56M 999,56M

999.561.714,28779
999.561.714,28779 999.561.714,28779

Yagi The Unbothered üzrə cari Bazar Dəyəri $ 10,81K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. YAGI üzrə dövriyyədə olan təklif 999,56M, ümumi təklif isə 999561714.28779 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 10,81K təşkil edir.

Yagi The Unbothered (YAGI) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Yagi The Unbothered / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Yagi The Unbothered / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Yagi The Unbothered / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Yagi The Unbothered / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-1,82%
30 Gün$ 0-29,21%
60 Gün$ 0-4,47%
90 Gün$ 0--

Yagi The Unbothered (YAGI) Nədir?

It happened during a late-night degen scroll—charts glitching, Discord echoing nonsense— when the candles started blinking in Morse code. Thatʼs when Yagi saw it. The market wasnʼt real. It was a loop. A simulation of hype, hopium, and herdthink. He didnʼt panic. He unplugged—unbothered and wide awake.—Yagi is more than a meme. Cast out for thinking differently and freely, he left the herd behind—alone, but finally awake. Now, Yagi leads a new movement: a chill, chaos-proof collective of thinkers, builders, and memers unbothered by noise and fueled by purpose. On Solana, we graze freely, live on our own terms, and shape a culture where the next generation of YAGIs rise. Not just to follow—but to become your own YAGI

Yagi The Unbothered (YAGI) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Yagi The Unbothered Qiymət Proqnozu (USD)

Yagi The Unbothered (YAGI) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Yagi The Unbothered (YAGI) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Yagi The Unbothered üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Yagi The Unbothered qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

YAGI Aktivindən Yerli Valyutalara

Yagi The Unbothered (YAGI) Tokenomikası

Yagi The Unbothered (YAGI) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. YAGI tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Yagi The Unbothered (YAGI) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Yagi The Unbothered (YAGI) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı YAGI qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
YAGI / USD cari qiyməti nədir?
YAGI / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Yagi The Unbothered üçün bazar dəyəri nədir?
YAGI üçün bazar dəyəri $ 10,81K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
YAGI aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
YAGI aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999,56M USD təşkil edir.
YAGI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
YAGI ATH qiyməti olan 0,00140152 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı YAGI qiyməti (ATL) nədir?
YAGI ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
YAGI ticarət həcmi nədir?
YAGI üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
YAGI bu il daha da yüksələcək?
YAGI bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün YAGI qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 19:17:00 (UTC+8)

Yagi The Unbothered (YAGI) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

