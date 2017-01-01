XyraDAO by VIRTUALS (XYRA) Tokenomikası
XyraDAO by VIRTUALS (XYRA) Məlumatları
XyraDAO: Co-own AI Agents performing real-world, monetizable tasks that generate revenue and increase the value of the $XYRA ecosystem.
$XYRA AI Agents: 🔹 Chat.Vidra.AI (Live) - AI tool that enables instant ad creation and viral video meme generation, making it easy to craft compelling content on demand.
🔹 @VidraAI X Agent (Live) - transforms X content into engaging, digestible videos, memes, and summaries.
🔹 Polymedes.AI (In Development) – An AI prediction and trading agent that analyzes trends and real-world events to execute profitable bets on Polymarket, with earnings flowing back into the $XYRA ecosystem.
🔹 White-Label AI Solutions – Custom AI integrations designed for businesses that require tailored, intelligent automation to streamline operations and enhance customer engagement.
How XyraDAO Creates Value 🔹 AI Agents That Earn Their Salary – Each AI agent will be designed to generate revenue through direct services, trading strategies, or automation. 🔹 Tokenized Incentives – Revenue generated by AI agents flows back into the DAO, funding buybacks of $XYRA tokens, increasing scarcity and value. 🔹 Flywheel Growth Model – More users = more revenue = stronger AI = higher $XYRA value = further ecosystem expansion.
Meet the Team
XyraLabs, the powerhouse behind XyraDAO, is a team of AI, blockchain, and investment experts collaborating since 2017. With deep experience in AI-driven automation, decentralized finance, and content marketing, we build AI solutions that deliver tangible ROI.
XyraDAO by VIRTUALS (XYRA) Tokenomikası və Qiymət Analizi
XyraDAO by VIRTUALS (XYRA) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
XyraDAO by VIRTUALS (XYRA) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
XyraDAO by VIRTUALS (XYRA) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum XYRA token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
XYRA tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq XYRA tokenomikasını başa düşdünüzsə, XYRA tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.