Bugünkü canlı xSUI qiyməti 2,36 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində XSUI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də XSUI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

XSUI Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

XSUI Qiymət Məlumatları

XSUI Rəsmi Veb-saytı

XSUI Tokenomikası

XSUI Qiymət Proqnozu

xSUI Logosu

xSUI Qiyməti (XSUI)

Siyahıya alınmadı

1 XSUI / USD Canlı Qiyməti:

-5,60%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır.
USD
xSUI (XSUI) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 15:07:43 (UTC+8)

xSUI (XSUI) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
24 saat Aşağı
24 saat Yüksək

+0,36%

-5,25%

-5,17%

-5,17%

xSUI (XSUI) canlı qiyməti $2,36. XSUI son 24 saat ərzində ən aşağı $ 2,15 və ən yüksək $ 2,54 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. XSUI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 4,17, ən aşağı qiyməti isə $ 1,39 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, XSUI son bir saat ərzində +0,36%, 24 saat ərzində -5,25% və son 7 gündə isə -5,17% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

xSUI (XSUI) Bazar Məlumatları

$ 3,43M
$ 3,43M$ 3,43M

--
----

$ 3,43M
$ 3,43M$ 3,43M

1,45M
1,45M 1,45M

1.450.000,0
1.450.000,0 1.450.000,0

xSUI üzrə cari Bazar Dəyəri $ 3,43M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. XSUI üzrə dövriyyədə olan təklif 1,45M, ümumi təklif isə 1450000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 3,43M təşkil edir.

xSUI (XSUI) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində xSUI / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,131092046799442.
Son 30 gündə xSUI / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,6549181720.
Son 60 gündə xSUI / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,6167694800.
Son 90 gündə xSUI / USD qiymət dəyişikliyi $ -1,0999323417826815.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,131092046799442-5,25%
30 Gün$ -0,6549181720-27,75%
60 Gün$ -0,6167694800-26,13%
90 Gün$ -1,0999323417826815-31,79%

xSUI (XSUI) Nədir?

xSUI is a tokenized version of staked SUI. When users stake SUI via Momentum Finance, they receive xSUI in return, a liquid token that continuously accrues staking rewards while remaining usable across DeFi protocols.

In a DeFi landscape that demands both performance and flexibility, xSUI enables users to earn staking rewards without locking up their SUI, unlocking new opportunities across trading, lending, and liquidity provisioning.

xSUI is minted through SpringSui, the secure, non-custodial staking framework for Sui. It’s already securing over $200 million in assets, reflecting the high demand for secure and flexible staking infrastructure.

The contracts behind xSUI are audited by OtterSec and Zellic, two of the most respected firms in blockchain security, providing users with confidence in the safety and integrity of the system.

And with its upcoming debut on OKX Wallet’s Cryptopedia, xSUI will be introduced to an audience of more than 53 million users, accelerating adoption and awareness across global markets.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

xSUI (XSUI) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

xSUI Qiymət Proqnozu (USD)

xSUI (XSUI) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? xSUI (XSUI) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? xSUI üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

xSUI qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

XSUI Aktivindən Yerli Valyutalara

xSUI (XSUI) Tokenomikası

xSUI (XSUI) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. XSUI tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: xSUI (XSUI) Haqq;nda Suallar

Bugünkü xSUI (XSUI) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı XSUI qiyməti 2,36 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
XSUI / USD cari qiyməti nədir?
XSUI / USD cari qiyməti $ 2,36 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
xSUI üçün bazar dəyəri nədir?
XSUI üçün bazar dəyəri $ 3,43M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
XSUI aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
XSUI aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1,45M USD təşkil edir.
XSUI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
XSUI ATH qiyməti olan 4,17 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı XSUI qiyməti (ATL) nədir?
XSUI ATL qiyməti olan 1,39 USD dəyərinə endi.
XSUI ticarət həcmi nədir?
XSUI üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
XSUI bu il daha da yüksələcək?
XSUI bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün XSUI qiymət proqnozuna baxın.
xSUI (XSUI) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

