XSilo Qiyməti (XSILO)
XSilo (XSILO) canlı qiyməti $0,02618204. XSILO son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,02361518 və ən yüksək $ 0,02628884 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. XSILO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,067242, ən aşağı qiyməti isə $ 0,02228417 oldu.
Qısamüddətli performans baxımından, XSILO son bir saat ərzində +0,69%, 24 saat ərzində +5,16% və son 7 gündə isə +5,16% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.
XSilo üzrə cari Bazar Dəyəri $ 5,36M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. XSILO üzrə dövriyyədə olan təklif 204,73M, ümumi təklif isə 204734586.4022729 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 5,36M təşkil edir.
Bu gün ərzində XSilo / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,00128425.
Son 30 gündə XSilo / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0156911662.
Son 60 gündə XSilo / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0030652178.
Son 90 gündə XSilo / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,01404583998984717.
|Dövr
|Dəyişiklik (USD)
|Dəyişiklik (%)
|Bu gün
|$ +0,00128425
|+5,16%
|30 Gün
|$ -0,0156911662
|-59,93%
|60 Gün
|$ -0,0030652178
|-11,70%
|90 Gün
|$ -0,01404583998984717
|-34,91%
xSILO is the staked token of SILO (https://www.coingecko.com/en/coins/silo-finance). Users stake SILO to receive xSILO on Sonic Mainnet. xSILO receives revenue distribution from the DAO and endows holders with voting power.
This is not a new project but rather a request to list a new token for an existing project. Kindly add it to our existing project page: https://www.coingecko.com/en/coins/silo-finance
|Tarix (UTC+8)
|Növ
|Məlumatlar
|10-04 13:39:16
|Zəncirdə Məlumatlar
ABŞ Ethereum Spot ETF Dünən 233,5 Milyon Dollar Xalis Daxilolma Qeydə Alıb
|10-04 11:26:38
|Sektor Yenilikləri
USDC Emissiyası 75 Milyardı Keçir, Bazar Payı 24.9%-ə Çatır
|10-03 10:20:00
|Sektor Yenilikləri
Ümumi kripto bazar kapitallaşması 4,2 trilyon dollardan yuxarı qayıdır, 24 saat ərzində 2,3% artımla
|10-03 05:17:00
|Sektor Yenilikləri
Bitcoin avqust ayının ortalarından bəri ilk dəfə $120,000 həddini keçdi
|10-01 14:11:00
|Sektor Yenilikləri
Dünən ABŞ-ın Ethereum spot ETF-ləri $127.5 milyon xalis daxilolmalar qeydə alıb, Bitcoin spot ETF-ləri isə $430 milyon xalis daxilolmalar qeydə alıb
|09-30 18:14:00
|Sektor Yenilikləri
Cari əsas CEX və DEX maliyyələşdirmə dərəcələri bazarın neytral olduğunu, lakin bir qədər ayı meylinin olduğunu göstərir
