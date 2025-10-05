Bugünkü canlı XSilo qiyməti 0,02618204 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində XSILO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də XSILO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı XSilo qiyməti 0,02618204 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində XSILO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də XSILO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

XSILO Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

XSILO Qiymət Məlumatları

XSILO Rəsmi Veb-saytı

XSILO Tokenomikası

XSILO Qiymət Proqnozu

XSilo Logosu

XSilo Qiyməti (XSILO)

1 XSILO / USD Canlı Qiyməti:

$0,02618204
$0,02618204
+5,10%1D
USD
XSilo (XSILO) Canlı Qiymət Qrafiki
XSilo (XSILO) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,02361518
$ 0,02361518
24 saat Aşağı
$ 0,02628884
$ 0,02628884
24 saat Yüksək

$ 0,02361518
$ 0,02361518

$ 0,02628884
$ 0,02628884

$ 0,067242
$ 0,067242

$ 0,02228417
$ 0,02228417

+0,69%

+5,16%

+5,16%

+5,16%

XSilo (XSILO) canlı qiyməti $0,02618204. XSILO son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,02361518 və ən yüksək $ 0,02628884 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. XSILO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,067242, ən aşağı qiyməti isə $ 0,02228417 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, XSILO son bir saat ərzində +0,69%, 24 saat ərzində +5,16% və son 7 gündə isə +5,16% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

XSilo (XSILO) Bazar Məlumatları

$ 5,36M
$ 5,36M

--
--

$ 5,36M
$ 5,36M

204,73M
204,73M

204.734.586,4022729
204.734.586,4022729

XSilo üzrə cari Bazar Dəyəri $ 5,36M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. XSILO üzrə dövriyyədə olan təklif 204,73M, ümumi təklif isə 204734586.4022729 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 5,36M təşkil edir.

XSilo (XSILO) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində XSilo / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,00128425.
Son 30 gündə XSilo / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0156911662.
Son 60 gündə XSilo / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0030652178.
Son 90 gündə XSilo / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,01404583998984717.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,00128425+5,16%
30 Gün$ -0,0156911662-59,93%
60 Gün$ -0,0030652178-11,70%
90 Gün$ -0,01404583998984717-34,91%

XSilo (XSILO) Nədir?

xSILO is the staked token of SILO (https://www.coingecko.com/en/coins/silo-finance). Users stake SILO to receive xSILO on Sonic Mainnet. xSILO receives revenue distribution from the DAO and endows holders with voting power.

This is not a new project but rather a request to list a new token for an existing project. Kindly add it to our existing project page: https://www.coingecko.com/en/coins/silo-finance

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

XSilo (XSILO) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

XSilo Qiymət Proqnozu (USD)

XSilo (XSILO) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? XSilo (XSILO) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? XSilo üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

XSilo qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

XSILO Aktivindən Yerli Valyutalara

XSilo (XSILO) Tokenomikası

XSilo (XSILO) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. XSILO tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: XSilo (XSILO) Haqq;nda Suallar

Bugünkü XSilo (XSILO) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı XSILO qiyməti 0,02618204 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
XSILO / USD cari qiyməti nədir?
XSILO / USD cari qiyməti $ 0,02618204 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
XSilo üçün bazar dəyəri nədir?
XSILO üçün bazar dəyəri $ 5,36M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
XSILO aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
XSILO aktivinin dövriyyədə olan təklifi 204,73M USD təşkil edir.
XSILO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
XSILO ATH qiyməti olan 0,067242 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı XSILO qiyməti (ATL) nədir?
XSILO ATL qiyməti olan 0,02228417 USD dəyərinə endi.
XSILO ticarət həcmi nədir?
XSILO üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
XSILO bu il daha da yüksələcək?
XSILO bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün XSILO qiymət proqnozuna baxın.
İmtina

