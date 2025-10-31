Bugünkü canlı Xrpatriot qiyməti 0,068922 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində XRPATRIOT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də XRPATRIOT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Xrpatriot qiyməti 0,068922 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində XRPATRIOT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də XRPATRIOT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Xrpatriot Logosu

Xrpatriot Qiyməti (XRPATRIOT)

Siyahıya alınmadı

1 XRPATRIOT / USD Canlı Qiyməti:

$0,068922
$0,068922
-0,50%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Xrpatriot (XRPATRIOT) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 15:07:35 (UTC+8)

Xrpatriot (XRPATRIOT) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,066694
$ 0,066694
24 saat Aşağı
$ 0,069431
$ 0,069431
24 saat Yüksək

$ 0,066694
$ 0,066694

$ 0,069431
$ 0,069431

$ 0,142747
$ 0,142747

$ 0,064433
$ 0,064433

--

-0,52%

-5,97%

-5,97%

Xrpatriot (XRPATRIOT) canlı qiyməti $0,068922. XRPATRIOT son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,066694 və ən yüksək $ 0,069431 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. XRPATRIOT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,142747, ən aşağı qiyməti isə $ 0,064433 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, XRPATRIOT son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -0,52% və son 7 gündə isə -5,97% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Xrpatriot (XRPATRIOT) Bazar Məlumatları

$ 1,22M
$ 1,22M

--
--

$ 1,22M
$ 1,22M

17,76M
17,76M

17.760.000,00000001
17.760.000,00000001

Xrpatriot üzrə cari Bazar Dəyəri $ 1,22M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. XRPATRIOT üzrə dövriyyədə olan təklif 17,76M, ümumi təklif isə 17760000.00000001 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 1,22M təşkil edir.

Xrpatriot (XRPATRIOT) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Xrpatriot / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,00036443620790883.
Son 30 gündə Xrpatriot / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0282826182.
Son 60 gündə Xrpatriot / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0320311755.
Son 90 gündə Xrpatriot / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,00036443620790883-0,52%
30 Gün$ -0,0282826182-41,03%
60 Gün$ -0,0320311755-46,47%
90 Gün$ 0--

Xrpatriot (XRPATRIOT) Nədir?

XRPATRIOT is a community-driven token on the XRP Ledger (XRPL), focused on promoting patriotism and financial freedom through cryptocurrency. It aims to unite supporters of XRP and decentralization, emphasizing liberty and camaraderie. The project includes an associated NFT collection called The Patriots Club, featuring 1,776 unique NFTs that represent membership in the ecosystem. These NFTs are traded on platforms like xrp.cafe, with a floor price around 27 XRP. The token, traded on First Ledger, has a price of approximately $0.1336, with a 10.2% increase in the last 24 hours and a market cap of about $366,323. The project markets itself as a cultural movement, but some sources note a lack of verified supply data and limited exchange listings, suggesting caution for investors.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Xrpatriot (XRPATRIOT) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Xrpatriot Qiymət Proqnozu (USD)

Xrpatriot (XRPATRIOT) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Xrpatriot (XRPATRIOT) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Xrpatriot üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Xrpatriot qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

XRPATRIOT Aktivindən Yerli Valyutalara

Xrpatriot (XRPATRIOT) Tokenomikası

Xrpatriot (XRPATRIOT) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. XRPATRIOT tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Xrpatriot (XRPATRIOT) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Xrpatriot (XRPATRIOT) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı XRPATRIOT qiyməti 0,068922 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
XRPATRIOT / USD cari qiyməti nədir?
XRPATRIOT / USD cari qiyməti $ 0,068922 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Xrpatriot üçün bazar dəyəri nədir?
XRPATRIOT üçün bazar dəyəri $ 1,22M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
XRPATRIOT aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
XRPATRIOT aktivinin dövriyyədə olan təklifi 17,76M USD təşkil edir.
XRPATRIOT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
XRPATRIOT ATH qiyməti olan 0,142747 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı XRPATRIOT qiyməti (ATL) nədir?
XRPATRIOT ATL qiyməti olan 0,064433 USD dəyərinə endi.
XRPATRIOT ticarət həcmi nədir?
XRPATRIOT üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
XRPATRIOT bu il daha da yüksələcək?
XRPATRIOT bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün XRPATRIOT qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 15:07:35 (UTC+8)

Xrpatriot (XRPATRIOT) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

$109.465,77

$3.826,45

$0,02944

$185,31

$1,0001

$3.826,45

$109.465,77

$185,31

$2,4770

$0,18431

$0,00000

$0,00000

$0,00000

$0,002955

$0,00985

$0,0045547

$0,0486

$0,0000000000000000000000029000

$0,25050

$2,3880

