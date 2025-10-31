Bugünkü canlı XPLA qiyməti 0,0261905 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində XPLA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də XPLA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı XPLA qiyməti 0,0261905 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində XPLA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də XPLA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

$0,02627569
$0,02627569
-2,50%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
XPLA (XPLA) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 15:07:27 (UTC+8)

XPLA (XPLA) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,02540545
$ 0,02540545
24 saat Aşağı
$ 0,02727125
$ 0,02727125
24 saat Yüksək

$ 0,02540545
$ 0,02540545

$ 0,02727125
$ 0,02727125

$ 1,4
$ 1,4

$ 0,02475736
$ 0,02475736

-0,07%

-2,83%

+2,07%

+2,07%

XPLA (XPLA) canlı qiyməti $0,0261905. XPLA son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,02540545 və ən yüksək $ 0,02727125 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. XPLA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 1,4, ən aşağı qiyməti isə $ 0,02475736 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, XPLA son bir saat ərzində -0,07%, 24 saat ərzində -2,83% və son 7 gündə isə +2,07% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

XPLA (XPLA) Bazar Məlumatları

$ 21,78M
$ 21,78M

--
--

$ 52,21M
$ 52,21M

834,41M
834,41M

1.999.921.732,5821
1.999.921.732,5821

XPLA üzrə cari Bazar Dəyəri $ 21,78M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. XPLA üzrə dövriyyədə olan təklif 834,41M, ümumi təklif isə 1999921732.5821 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 52,21M təşkil edir.

XPLA (XPLA) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində XPLA / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,00076480712654717.
Son 30 gündə XPLA / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0040057924.
Son 60 gündə XPLA / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0041452778.
Son 90 gündə XPLA / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,010252635327612335.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,00076480712654717-2,83%
30 Gün$ -0,0040057924-15,29%
60 Gün$ -0,0041452778-15,82%
90 Gün$ -0,010252635327612335-28,13%

XPLA (XPLA) Nədir?

XPLA is a Layer 1 blockchain that serves as a hub for digital media content. It encompasses a wide range of digital content, including Web3 games, blockchain gaming platform, NFT marketplace, and metaverse, with the intent of ‘Explore & Play.’ With a leading blockchain infrastructure empowered by a sustainable ecosystem, native SDK, and diverse middleware that fosters a developer-friendly environment, XPLA takes a leap as the core global blockchain hub. XPLA is a collaborative blockchain, where partners with expertise in technology, security, and content come together to contribute their exceptional skills. Central to its mission is the creation of a sustainable blockchain gaming ecosystem, anchored by the 'Play to Own' principle. This ethos ensures that the ownership and efforts of gamers are respected and valued.

XPLA Mainnet utilizes the Cosmos SDK and expands consistently through interoperability with various chains based on Cosmos IBC. It has established an environment that supports COSMWASM and EVM for active interaction with other ecosystems and is compatible with smart contracts coded in Solidity through EVM compatibility.

Within the XPLA mainnet, a vibrant ecosystem of diverse genres of games and DApps is continuously maturing. Having recently onboarded top-notch IPs such as The Walking Dead: All-Stars, Summoners War: Chronicles, and MiniGame Party, including the first cross-chain game, Idle Ninja Online, XPLA is not merely progressing, but propelling ahead as a pivotal, content-driven blockchain, exhibiting an impressive spectrum of services.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

XPLA (XPLA) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

XPLA Qiymət Proqnozu (USD)

XPLA (XPLA) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? XPLA (XPLA) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? XPLA üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

XPLA qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

XPLA Aktivindən Yerli Valyutalara

XPLA (XPLA) Tokenomikası

XPLA (XPLA) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. XPLA tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: XPLA (XPLA) Haqq;nda Suallar

Bugünkü XPLA (XPLA) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı XPLA qiyməti 0,0261905 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
XPLA / USD cari qiyməti nədir?
XPLA / USD cari qiyməti $ 0,0261905 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
XPLA üçün bazar dəyəri nədir?
XPLA üçün bazar dəyəri $ 21,78M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
XPLA aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
XPLA aktivinin dövriyyədə olan təklifi 834,41M USD təşkil edir.
XPLA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
XPLA ATH qiyməti olan 1,4 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı XPLA qiyməti (ATL) nədir?
XPLA ATL qiyməti olan 0,02475736 USD dəyərinə endi.
XPLA ticarət həcmi nədir?
XPLA üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
XPLA bu il daha da yüksələcək?
XPLA bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün XPLA qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 15:07:27 (UTC+8)

XPLA (XPLA) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

