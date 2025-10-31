Bugünkü canlı Xpanse qiyməti 0,00242283 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində HZN / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də HZN qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Xpanse qiyməti 0,00242283 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində HZN / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də HZN qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Xpanse Logosu

Xpanse Qiyməti (HZN)

Siyahıya alınmadı

1 HZN / USD Canlı Qiyməti:

$0,00242283
$0,00242283
-2,80%1D
mexc
USD
Xpanse (HZN) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 15:07:13 (UTC+8)

Xpanse (HZN) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00234741
$ 0,00234741
24 saat Aşağı
$ 0,00252378
$ 0,00252378
24 saat Yüksək

$ 0,00234741
$ 0,00234741

$ 0,00252378
$ 0,00252378

$ 1,62
$ 1,62

$ 0,00168822
$ 0,00168822

+0,03%

-2,80%

-5,61%

-5,61%

Xpanse (HZN) canlı qiyməti $0,00242283. HZN son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00234741 və ən yüksək $ 0,00252378 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. HZN üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 1,62, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00168822 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, HZN son bir saat ərzində +0,03%, 24 saat ərzində -2,80% və son 7 gündə isə -5,61% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Xpanse (HZN) Bazar Məlumatları

$ 457,49K
$ 457,49K

--
--

$ 627,69K
$ 627,69K

188,82M
188,82M

259.073.728,177899
259.073.728,177899

Xpanse üzrə cari Bazar Dəyəri $ 457,49K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. HZN üzrə dövriyyədə olan təklif 188,82M, ümumi təklif isə 259073728.177899 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 627,69K təşkil edir.

Xpanse (HZN) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Xpanse / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Xpanse / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0001155018.
Son 60 gündə Xpanse / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0000723951.
Son 90 gündə Xpanse / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,000114361984218967.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-2,80%
30 Gün$ +0,0001155018+4,77%
60 Gün$ +0,0000723951+2,99%
90 Gün$ -0,000114361984218967-4,50%

Xpanse (HZN) Nədir?

With its diverse liquidity layers, Xpanse offers DeFi traders low fees, deep liquidity, zero slippage, access to over 340+ markets, and up to 60x leverage. Each layer is tailored to support various trading strategies, providing unparalleled flexibility and precision.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Xpanse (HZN) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Xpanse Qiymət Proqnozu (USD)

Xpanse (HZN) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Xpanse (HZN) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Xpanse üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Xpanse qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

HZN Aktivindən Yerli Valyutalara

Xpanse (HZN) Tokenomikası

Xpanse (HZN) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. HZN tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Xpanse (HZN) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Xpanse (HZN) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı HZN qiyməti 0,00242283 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
HZN / USD cari qiyməti nədir?
HZN / USD cari qiyməti $ 0,00242283 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Xpanse üçün bazar dəyəri nədir?
HZN üçün bazar dəyəri $ 457,49K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
HZN aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
HZN aktivinin dövriyyədə olan təklifi 188,82M USD təşkil edir.
HZN üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
HZN ATH qiyməti olan 1,62 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı HZN qiyməti (ATL) nədir?
HZN ATL qiyməti olan 0,00168822 USD dəyərinə endi.
HZN ticarət həcmi nədir?
HZN üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
HZN bu il daha da yüksələcək?
HZN bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün HZN qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 15:07:13 (UTC+8)

Xpanse (HZN) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

$109.431,68

$3.825,01

$0,02933

$185,20

$1,0000

$3.825,01

$109.431,68

$185,20

$2,4762

$0,18421

$0,00000

$0,00000

$0,00000

$0,002955

$0,00985

$0,0045389

$0,0486

$0,0000000000000000000000029000

$0,25000

$2,3860

