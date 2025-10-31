XOXNO Qiyməti (XOXNO)
XOXNO (XOXNO) canlı qiyməti $0,01741555. XOXNO son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,01636474 və ən yüksək $ 0,01838126 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. XOXNO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,291313, ən aşağı qiyməti isə $ 0,01521366 oldu.
Qısamüddətli performans baxımından, XOXNO son bir saat ərzində -0,44%, 24 saat ərzində -4,73% və son 7 gündə isə -5,71% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.
XOXNO üzrə cari Bazar Dəyəri $ 1,15M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. XOXNO üzrə dövriyyədə olan təklif 66,01M, ümumi təklif isə 99964505.50595771 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 1,75M təşkil edir.
Bu gün ərzində XOXNO / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0008661633471984.
Son 30 gündə XOXNO / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0059634831.
Son 60 gündə XOXNO / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0041173181.
Son 90 gündə XOXNO / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,010821230948629463.
|Dövr
|Dəyişiklik (USD)
|Dəyişiklik (%)
|Bu gün
|$ -0,0008661633471984
|-4,73%
|30 Gün
|$ -0,0059634831
|-34,24%
|60 Gün
|$ -0,0041173181
|-23,64%
|90 Gün
|$ -0,010821230948629463
|-38,32%
The $XOXNO Token is developed to play a critical role and serve as the key facilitator for transactional processes and engagement mechanisms within the XOXNO ecosystem. The token plays a crucial role in enabling transactions and rewarding participants within the XOXNO ecosystem, which includes a vibrant marketplace for non-fungible tokens (NFTs) and prospective collaborations with web2 brands. Its strategic importance lies in both its utility as a digital asset and its capacity to integrate and enhance the diverse aspects of the XOXNO ecosystem.
xShard: Sovereign Shards will enable the usage of $XOXNO token as a gas payment token, while for our validators that will run the entire shard $XOXNO is part of the requirements to run the nodes as each validator will have to use the $XOXNO via the liquid staking contract to get $sXOXNO. Validators will have to stake in a pair $sXOXNO with $xEGLD (our liquid staking token for EGLD) in order to join the eligible list of nodes. More details will be described about the process closer to the official launch of the product first by MultiversX foundation and then by us.
XOXNO Real Yield Liquid Staking: Users can stake their $XOXNO tokens in exchange for $sXOXNO. The benefit of holding $sXOXNO stems from its capacity to accumulate rewards from the XOXNO Accumulator as holders of $sXOXNO will receive a portion of the tokens accumulated in the pool, thereby providing an attractive incentive for long-term engagement and investment in the XOXNO ecosystem.
XOXNO (XOXNO) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. XOXNO tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!
|Tarix (UTC+8)
|Növ
|Məlumatlar
|10-31 05:09:00
|Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
|10-31 01:38:24
|Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
|10-30 11:46:23
|Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
|10-30 07:20:09
|Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
|10-28 21:35:49
|Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
|10-28 14:23:33
|Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
