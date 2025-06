xLLM2 (XLLM2) Nədir?

xLLM2 is an open-source project that integrates large language models (LLMs) with blockchain technology, creating an intelligent and user-friendly interface for the Base & BNBChain ecosystem. xLLM2 Intelligent Agent System 1. Advanced natural language processing (NLP) optimized for DeFi, NFTs, and Base & BNBChain native operations. 2. Harness state-of-the-art AI models such as Claude 3.5-Sonnet and GPT-4 for decision-making and automation. 3. Sophisticated function-calling capabilities to execute complex blockchain transactions effortlessly.

xLLM2 (XLLM2) Tokenomikası

xLLM2 (XLLM2) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. XLLM2 tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!