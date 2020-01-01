Xidar (IDA) Tokenomikası
Xidar (IDA) Məlumatları
The IDA token represent a vital utility asset within the XIDAR ecosystem and play a pivotal role in all our products and services. In particular, IDA tokens will empower users with decision-making capabilities in our upcoming investment DAO and provide access to premium features within the XIDAR wallet. Additionally, we plan to announce further benefits related to our upcoming no-code dApp creator. Further details regarding the various utilities and potential governance systems are currently under review and will be revealed at the appropriate time.
Xidar (IDA) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Xidar (IDA) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Xidar (IDA) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Xidar (IDA) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum IDA token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
IDA tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq IDA tokenomikasını başa düşdünüzsə, IDA tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
IDA Qiymət Proqnozu
IDA kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? IDA qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
