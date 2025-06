Xidar (IDA) Nədir?

The IDA token represent a vital utility asset within the XIDAR ecosystem and play a pivotal role in all our products and services. In particular, IDA tokens will empower users with decision-making capabilities in our upcoming investment DAO and provide access to premium features within the XIDAR wallet. Additionally, we plan to announce further benefits related to our upcoming no-code dApp creator. Further details regarding the various utilities and potential governance systems are currently under review and will be revealed at the appropriate time.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Xidar (IDA) Mənbəyi Rəsmi Veb-sayt

Xidar (IDA) Tokenomikası

Xidar (IDA) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. IDA tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!