Bugünkü canlı Xian qiyməti 0,00717263 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində XIAN / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də XIAN qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Xian qiyməti 0,00717263 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində XIAN / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də XIAN qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

XIAN Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

XIAN Qiymət Məlumatları

XIAN Rəsmi Veb-saytı

XIAN Tokenomikası

XIAN Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Xian Logosu

Xian Qiyməti (XIAN)

Siyahıya alınmadı

1 XIAN / USD Canlı Qiyməti:

$0,00717263
$0,00717263$0,00717263
+0,40%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Xian (XIAN) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 15:06:38 (UTC+8)

Xian (XIAN) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00689628
$ 0,00689628$ 0,00689628
24 saat Aşağı
$ 0,00847563
$ 0,00847563$ 0,00847563
24 saat Yüksək

$ 0,00689628
$ 0,00689628$ 0,00689628

$ 0,00847563
$ 0,00847563$ 0,00847563

$ 0,01054213
$ 0,01054213$ 0,01054213

$ 0,00287465
$ 0,00287465$ 0,00287465

-0,03%

+0,49%

+1,65%

+1,65%

Xian (XIAN) canlı qiyməti $0,00717263. XIAN son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00689628 və ən yüksək $ 0,00847563 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. XIAN üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,01054213, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00287465 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, XIAN son bir saat ərzində -0,03%, 24 saat ərzində +0,49% və son 7 gündə isə +1,65% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Xian (XIAN) Bazar Məlumatları

$ 124,07K
$ 124,07K$ 124,07K

--
----

$ 796,95K
$ 796,95K$ 796,95K

17,30M
17,30M 17,30M

111.109.835,0
111.109.835,0 111.109.835,0

Xian üzrə cari Bazar Dəyəri $ 124,07K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. XIAN üzrə dövriyyədə olan təklif 17,30M, ümumi təklif isə 111109835.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 796,95K təşkil edir.

Xian (XIAN) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Xian / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Xian / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0008877198.
Son 60 gündə Xian / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Xian / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0+0,49%
30 Gün$ -0,0008877198-12,37%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Xian (XIAN) Nədir?

Xian is a general-purpose Layer-1 blockchain whose virtual machine runs unmodified Python 3 instead of a domain-specific smart-contract language. Developers deploy contracts with standard Python tooling and libraries, cutting onboarding time from weeks to hours. The native token, $XIAN, secures the network through delegated proof-of-stake, pays execution gas, and participates in a built-in economic loop: 1 % of every contract execution is automatically burned while 68 % of dApp fees are distributed to the contract’s developer, incentivising rapid ecosystem growth and creating continuous deflationary pressure on the circulating supply. Open-source code, a Chrome wallet, a one-click bridge, and SDKs for Python and TypeScript are already live, allowing builders to launch games and DeFi protocols without learning a new language.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Xian (XIAN) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Xian Qiymət Proqnozu (USD)

Xian (XIAN) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Xian (XIAN) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Xian üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Xian qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

XIAN Aktivindən Yerli Valyutalara

Xian (XIAN) Tokenomikası

Xian (XIAN) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. XIAN tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Xian (XIAN) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Xian (XIAN) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı XIAN qiyməti 0,00717263 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
XIAN / USD cari qiyməti nədir?
XIAN / USD cari qiyməti $ 0,00717263 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Xian üçün bazar dəyəri nədir?
XIAN üçün bazar dəyəri $ 124,07K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
XIAN aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
XIAN aktivinin dövriyyədə olan təklifi 17,30M USD təşkil edir.
XIAN üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
XIAN ATH qiyməti olan 0,01054213 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı XIAN qiyməti (ATL) nədir?
XIAN ATL qiyməti olan 0,00287465 USD dəyərinə endi.
XIAN ticarət həcmi nədir?
XIAN üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
XIAN bu il daha da yüksələcək?
XIAN bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün XIAN qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 15:06:38 (UTC+8)

Xian (XIAN) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.475,01
$109.475,01$109.475,01

+1,64%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.826,44
$3.826,44$3.826,44

+1,39%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02933
$0,02933$0,02933

+17,08%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,30
$185,30$185,30

+0,11%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.826,44
$3.826,44$3.826,44

+1,39%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.475,01
$109.475,01$109.475,01

+1,64%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,30
$185,30$185,30

+0,11%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4778
$2,4778$2,4778

+0,97%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18431
$0,18431$0,18431

+2,01%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

WhisperFi Logosu

WhisperFi

WISP

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002955
$0,002955$0,002955

-40,90%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00985
$0,00985$0,00985

-1,50%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0044640
$0,0044640$0,0044640

+4.860,00%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0486
$0,0486$0,0486

+1.418,75%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000029000
$0,0000000000000000000000029000$0,0000000000000000000000029000

+480,00%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,25101
$0,25101$0,25101

+102,28%

JUICY Logosu

JUICY

JUICY

$2,3862
$2,3862$2,3862

+83,80%