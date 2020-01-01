Xetra AI (XETRA) Tokenomikası

Xetra AI (XETRA) Məlumatları

XETRA AI: The AI-Powered Blockchain Development Platform

XETRA AI empowers creators to transform ideas into profitable decentralized applications through advanced artificial intelligence. Our platform revolutionizes blockchain development by enabling anyone to create sophisticated dApps through natural language descriptions, while providing robust monetization opportunities through our integrated marketplace.

Development Capabilities

  • Intuitive natural language processing for app creation
  • Comprehensive application generation system
  • Multi-chain deployment architecture (ETH, SOL, Base)
  • Advanced AI-driven development tools
  • Automated testing and optimization

Application Ecosystem

  • Decentralized Finance (DeFi) Applications
  • Blockchain Games and Entertainment
  • Social Platforms and Communities
  • Analytics and Tracking Tools
  • Custom Business Solutions

Monetization Framework

  • Integrated marketplace for application distribution
  • Flexible pricing models for creators
  • Direct revenue from application usage
  • Built-in token-based reward system
  • Community-driven discovery system

Rəsmi Veb-sayt:
https://www.xetra.io/
Whitepaper:
https://docs.xetra.io/

Xetra AI (XETRA) Tokenomikası və Qiymət Analizi

Xetra AI (XETRA) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.

Bazar Dəyəri:
$ 26,05K
$ 26,05K$ 26,05K
Ümumi Təchizat:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Dövriyyədə Olan Təklif:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
$ 26,05K
$ 26,05K$ 26,05K
Bütün Zamanların Ən Yüksəyi:
$ 0,092258
$ 0,092258$ 0,092258
Bütün Zamanların Ən Aşağısı:
$ 0
$ 0$ 0
Cari Qiymət:
$ 0,0002605
$ 0,0002605$ 0,0002605

Xetra AI (XETRA) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları

Xetra AI (XETRA) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.

Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:

Ümumi Təchizat:

Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum XETRA token sayı.

Dövriyyədə Olan Təklif:

Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.

Maksimum Təklif:

XETRA tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.

FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):

Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.

İnflyasiya Faizi:

Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.

Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?

Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.

Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.

Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.

Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.

Artıq XETRA tokenomikasını başa düşdünüzsə, XETRA tokenin canlı qiymətini kəşf edin!

