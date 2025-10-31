Bugünkü canlı XEND IT qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində XEND / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də XEND qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı XEND IT qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində XEND / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də XEND qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

XEND IT Logosu

XEND IT Qiyməti (XEND)

Siyahıya alınmadı

1 XEND / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-5,00%1D
mexc
USD
XEND IT (XEND) Canlı Qiymət Qrafiki
XEND IT (XEND) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,56%

-5,04%

-12,43%

-12,43%

XEND IT (XEND) canlı qiyməti --. XEND son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. XEND üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, XEND son bir saat ərzində +0,56%, 24 saat ərzində -5,04% və son 7 gündə isə -12,43% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

XEND IT (XEND) Bazar Məlumatları

$ 23,77K
$ 23,77K$ 23,77K

--
----

$ 23,77K
$ 23,77K$ 23,77K

1000,00M
1000,00M 1000,00M

999.999.609,924682
999.999.609,924682 999.999.609,924682

XEND IT üzrə cari Bazar Dəyəri $ 23,77K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. XEND üzrə dövriyyədə olan təklif 1000,00M, ümumi təklif isə 999999609.924682 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 23,77K təşkil edir.

XEND IT (XEND) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində XEND IT / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə XEND IT / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə XEND IT / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə XEND IT / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-5,04%
30 Gün$ 0-31,19%
60 Gün$ 0-19,14%
90 Gün$ 0--

XEND IT (XEND) Nədir?

This is community tokens pushing crypto culture. Surrounding its ethos behind the famous phrase "SEND IT", Which means "to go all out or to go all in." The X is play on the roots of the token community which has spawned from the XEN world. We like to spell things with X to trademark our community influence. XEND IT is a culture meme, bringing to life a memory every crypto-bro will remember. If you have been here since the early days... you know things are better when you just XEND IT.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

XEND IT (XEND) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

XEND IT Qiymət Proqnozu (USD)

XEND IT (XEND) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? XEND IT (XEND) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? XEND IT üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

XEND IT qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

XEND Aktivindən Yerli Valyutalara

XEND IT (XEND) Tokenomikası

XEND IT (XEND) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. XEND tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: XEND IT (XEND) Haqq;nda Suallar

Bugünkü XEND IT (XEND) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı XEND qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
XEND / USD cari qiyməti nədir?
XEND / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
XEND IT üçün bazar dəyəri nədir?
XEND üçün bazar dəyəri $ 23,77K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
XEND aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
XEND aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1000,00M USD təşkil edir.
XEND üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
XEND ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı XEND qiyməti (ATL) nədir?
XEND ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
XEND ticarət həcmi nədir?
XEND üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
XEND bu il daha da yüksələcək?
XEND bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün XEND qiymət proqnozuna baxın.
XEND IT (XEND) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

