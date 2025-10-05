Bugünkü canlı X Trade AI qiyməti 0,00001027 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində XTRADE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də XTRADE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı X Trade AI qiyməti 0,00001027 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində XTRADE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də XTRADE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

XTRADE Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

XTRADE Qiymət Məlumatları

XTRADE Rəsmi Veb-saytı

XTRADE Tokenomikası

XTRADE Qiymət Proqnozu

X Trade AI Logosu

X Trade AI Qiyməti (XTRADE)

1 XTRADE / USD Canlı Qiyməti:

0,00%1D
X Trade AI (XTRADE) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-05 16:53:09 (UTC+8)

X Trade AI (XTRADE) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00001027
$ 0,00001027$ 0,00001027
24 saat Aşağı
$ 0,00001027
$ 0,00001027$ 0,00001027
24 saat Yüksək

$ 0,00001027
$ 0,00001027$ 0,00001027

$ 0,00001027
$ 0,00001027$ 0,00001027

$ 0,00893922
$ 0,00893922$ 0,00893922

$ 0,00000785
$ 0,00000785$ 0,00000785

0,00%

+11,37%

+11,37%

X Trade AI (XTRADE) canlı qiyməti $0,00001027. XTRADE son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00001027 və ən yüksək $ 0,00001027 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. XTRADE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00893922, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00000785 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, XTRADE son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində 0,00% və son 7 gündə isə +11,37% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

X Trade AI (XTRADE) Bazar Məlumatları

$ 10,27K
$ 10,27K$ 10,27K

$ 10,27K
$ 10,27K$ 10,27K

999,72M
999,72M 999,72M

999.720.234,282023
999.720.234,282023 999.720.234,282023

X Trade AI üzrə cari Bazar Dəyəri $ 10,27K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. XTRADE üzrə dövriyyədə olan təklif 999,72M, ümumi təklif isə 999720234.282023 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 10,27K təşkil edir.

X Trade AI (XTRADE) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində X Trade AI / USD qiymət dəyişikliyi $ 0,0.
Son 30 gündə X Trade AI / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0000009138.
Son 60 gündə X Trade AI / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0000008136.
Son 90 gündə X Trade AI / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,000005605490017759987.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0,00,00%
30 Gün$ +0,0000009138+8,90%
60 Gün$ +0,0000008136+7,92%
90 Gün$ -0,000005605490017759987-35,30%

X Trade AI (XTRADE) Nədir?

"Boost your profit with X Trade AI" X Trade AI is the intelligent chatbot that filters signal from the chaos. From scanning meme trends to analyzing trading patterns, it delivers sharp insights instantly. No fluff, just fast, actionable info — so you’re never late to the next big move.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

X Trade AI (XTRADE) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

X Trade AI Qiymət Proqnozu (USD)

X Trade AI (XTRADE) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? X Trade AI (XTRADE) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? X Trade AI üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

X Trade AI qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

XTRADE Aktivindən Yerli Valyutalara

X Trade AI (XTRADE) Tokenomikası

X Trade AI (XTRADE) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. XTRADE tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: X Trade AI (XTRADE) Haqq;nda Suallar

Bugünkü X Trade AI (XTRADE) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı XTRADE qiyməti 0,00001027 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
XTRADE / USD cari qiyməti nədir?
XTRADE / USD cari qiyməti $ 0,00001027 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
X Trade AI üçün bazar dəyəri nədir?
XTRADE üçün bazar dəyəri $ 10,27K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
XTRADE aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
XTRADE aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999,72M USD təşkil edir.
XTRADE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
XTRADE ATH qiyməti olan 0,00893922 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı XTRADE qiyməti (ATL) nədir?
XTRADE ATL qiyməti olan 0,00000785 USD dəyərinə endi.
XTRADE ticarət həcmi nədir?
XTRADE üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
XTRADE bu il daha da yüksələcək?
XTRADE bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün XTRADE qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-05 16:53:09 (UTC+8)

